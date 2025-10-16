Eyüpspor açıkladı: Kasımpaşa maçının biletleri ücretsiz

Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasında 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayacak maçın biletleri ücretsiz olacak.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.