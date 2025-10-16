Eyüpspor açıkladı: Kasımpaşa maçının biletleri ücretsiz
Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada biletlerin ücretsiz olacağını duyurdu.
Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasında 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayacak maçın biletleri ücretsiz olacak.
Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.
