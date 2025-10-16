Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Eyüpspor açıkladı: Kasımpaşa maçının biletleri ücretsiz

Eyüpspor açıkladı: Kasımpaşa maçının biletleri ücretsiz

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eyüpspor açıkladı: Kasımpaşa maçının biletleri ücretsiz
Spor Haberleri  / Anadolu Ajansı

Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında Kasımpaşa ile oynayacakları karşılaşmada biletlerin ücretsiz olacağını duyurdu.

Süper Lig'de ikas Eyüpspor ile Kasımpaşa arasında 20 Ekim Pazartesi günü saat 20.00'de Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda başlayacak maçın biletleri ücretsiz olacak.

Eflatun-sarılı kulüpten yapılan açıklamada, hem ev sahibi hem de misafir tribün biletlerinin yönetim kurulu üyeleri tarafından satın alındığı ve futbolseverlere Passolig üzerinden ücretsiz sunulacağı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Altının kilogram fiyatı 6 milyon 3 bin liraya yükseldi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Zorla peruk taktırıp, video çektirmişti! GFB lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası - SporFenerbahçeli tribün liderine hapis cezasıGalatasaray'ın yıldızından Akor Adams'a hayat dersi: Osimhen'in mesajı ortaya çıktı - SporOsimhen'den hayat dersi: Mesajlar ortaya çıktıEski takım arkadaşının sözleri Zaha'yı çıldırttı: Midemi bulandırıyor! - SporZaha çılgına döndü: Midemi bulandırıyor!Arda Güler için ilk adım atıldı! Real Madrid'de imza an meselesi - SporArda Güler için ilk adım atıldı! Real Madrid'de imza an meselesiKaragümrük Teknik Direktörü Licka'nın evi soyuldu: Yüzlerce dolar, altın bileklik, pırlanta yüzük, küpe... - SporSüper Lig'de çalışan hocanın evi soyuldu: Pırlanta, yüzük...Trabzonspor'a İrfan Can Kahveci sürprizi: Fatih Tekke onay verdi - SporF.Bahçe'den Trabzon'a fırsat transferi: Tekke onay verdi
Sonraki Haber Yükleniyor...