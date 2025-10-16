Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu

Türk sinemasının duayen isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu kamuoyuyla paylaştı.

OYUNCU, MİMAR, BESTECİ KİMLİĞİYLE HATIRLANACAK

"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Arif Erkin, yalnızca oyunculuğuyla değil aynı zamanda mimar, müzisyen ve eski bir bürokrat kimliğiyle de dikkat çekiyordu.

Devekuşu Kabare başta olmak üzere birçok tiyatro ve yapımın müziklerine imza atan Erkin, mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra Beşiktaş Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görev yapmış, buradan emekli olmuştu.

1935 yılında Mardin’de dünyaya gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuydu. Sanat kariyerine besteci olarak başlayan Güzelbeyoğlu, özellikle 1970’li yıllarda Yeşilçam filmleri için yaptığı müziklerle adını duyurdu. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit gibi dönemin yıldız isimlerinin rol aldığı birçok filmin müziklerinde onun imzası vardı.

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar boyunca aktif olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, “İkinci Bahar”, “Hayat Devam Ediyor”, “Muhteşem Yüzyıl” ve “Canım Ailem” gibi pek çok sevilen dizide rol aldı.

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Sanat dünyası 90 yaşında vefat eden Arif Erkin’in ölümüyle hüzne boğuldu. Öte yandan usta oyuncunun cenaze programı netleşti. Erkin 18 Ekim Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.