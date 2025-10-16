Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Yabancı Damat" dizisindeki "Memik Dede" karakteriyle hafızalarda yer edinen mimar, oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında vefat etti. Usta ismin cenaze töreniyle ilgili detaylar netleşti.

Türk sinemasının duayen isimlerinden Arif Erkin Güzelbeyoğlu, 90 yaşında hayatını kaybetti. Acı haberi, oğlu Mehmet Güzelbeyoğlu kamuoyuyla paylaştı.

OYUNCU, MİMAR, BESTECİ KİMLİĞİYLE HATIRLANACAK

"Yabancı Damat" dizisinde canlandırdığı Memik Dede karakteriyle hafızalara kazınan usta tiyatrocu Arif Erkin, yalnızca oyunculuğuyla değil aynı zamanda mimar, müzisyen ve eski bir bürokrat kimliğiyle de dikkat çekiyordu.

Devekuşu Kabare başta olmak üzere birçok tiyatro ve yapımın müziklerine imza atan Erkin, mimarlık fakültesinden mezun olduktan sonra Beşiktaş Belediyesi İmar Müdürlüğü’nde görev yapmış, buradan emekli olmuştu.

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu - 1. Resim

1935 yılında Mardin’de dünyaya gelen Arif Erkin Güzelbeyoğlu, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuydu. Sanat kariyerine besteci olarak başlayan Güzelbeyoğlu, özellikle 1970’li yıllarda Yeşilçam filmleri için yaptığı müziklerle adını duyurdu. Türkan Şoray, Kadir İnanır ve Hülya Koçyiğit gibi dönemin yıldız isimlerinin rol aldığı birçok filmin müziklerinde onun imzası vardı.

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu - 2. Resim

Tiyatro, sinema ve televizyon dünyasında uzun yıllar boyunca aktif olan Arif Erkin Güzelbeyoğlu, “İkinci Bahar”, “Hayat Devam Ediyor”, “Muhteşem Yüzyıl” ve “Canım Ailem” gibi pek çok sevilen dizide rol aldı.

Usta oyuncu Arif Erkin Güzelbeyoğlu’nun cenaze programı belli oldu - 3. Resim

CUMARTESİ GÜNÜ DEFNEDİLECEK

Sanat dünyası 90 yaşında vefat eden Arif Erkin’in ölümüyle hüzne boğuldu. Öte yandan usta oyuncunun cenaze programı netleşti. Erkin 18 Ekim Cumartesi günü Zincirlikuyu Mezarlığı Camii’nde öğlen kılınacak cenaze namazı sonrası defnedilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Geri manevra yapan araç, yaşlı adama çarptı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kral Kaybederse’de final dedikodusu: 3 oyuncu birden veda etti - MagazinKral Kaybederse’de final dedikodusu: 3 oyuncu birden veda ettiKan donduran cinayet: 29 yaşındaki model bıçaklanarak öldürüldü - MagazinKan donduran cinayet: Ünlü model öldürüldüMert Ramazan Demir’in yeni projesinde tarih belli oldu! Miray Daner ile partner oldular - MagazinMert Ramazan Demir’in yeni projesinde tarih belli oldu! Miray Daner ile partner oldularYabancı Damat dizisinin 'Memik Dede'siydi... Oyuncu ve müzisyen Arif Erkin Güzelbeyoğlu hayatını kaybetti - MagazinUsta oyuncu hayatını kaybettiCan Borcu final yaptı! ATV dizisi güçlü kadroya rağmen reytinglerde sınıfta kaldı - MagazinCan Borcu final yaptı! ATV dizisi güçlü kadroya rağmen reytinglerde sınıfta kaldıKalp krizi sonrası uyutulan Fatih Ürek’in durumu ciddi… Doktoru felç riskine dikkat çekti - MagazinDurumu ciddi… Doktoru felç riskine dikkat çekti
Sonraki Haber Yükleniyor...