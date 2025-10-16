Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kral Kaybederse’de final dedikodusu: 3 oyuncu birden veda etti

- Güncelleme:
Kral Kaybederse’de final dedikodusu: 3 oyuncu birden veda etti
Magazin Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Kral Kaybederse" dizisi ikinci sezonunda beklenen başarıyı elde edemedi. Dizinin final yapacağı yönündeki söylentiler gündeme gelirken, hikayede de önemli değişikliklere gidildiği öğrenildi. Popüler dizide üç oyuncu aynı anda projeden ayrıldı.

Star TV ekranlarında yayınlanan dizi Kral Kaybederse, dün akşam 22. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrolünde Halit Ergenç’in üstlendiği Kenan Baran karakterinin yer aldığı dizide önemli gelişmeler yaşandı. 

3 OYUNCU DİZİDEN AYRILDI

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin hikaye akışında değişikliğe gidildiği ve bazı karakterlerin diziden ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında diziye konuk oyuncu olarak katılan Gökçe Bahadır, çekimlerini tamamlayarak ekibe veda etti. Bahadır’ın canlandırdığı karakterin ailesini oynayan deneyimli oyuncular Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek de dün akşam yayımlanan bölüm itibarıyla Kral Kaybederse’deki hikayelerine son verdi. Böylece üç oyuncunun da dizideki yolculuğu sona ermiş oldu.

Kral Kaybederse’de final dedikodusu: 3 oyuncu birden veda etti - 1. Resim

SÜRPRİZ KARAKTERLER GELECEK Mİ?

Dizi yapımcıları, bu ayrılıkların hikayede yeni bir sayfa açmak ve ilerleyen bölümlerde farklı olay örgülerine yer vermek amacıyla gerçekleştiğini belirtti. 

Kral Kaybederse’de final dedikodusu: 3 oyuncu birden veda etti - 2. Resim

İzleyiciler, önümüzdeki bölümlerde dizide yeni sürpriz karakterler ve gelişmelerin yaşanacağını sabırsızlıkla bekliyor.

