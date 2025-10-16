Kral Kaybederse’de final dedikodusu: 3 oyuncu birden veda etti

Star TV ekranlarında yayınlanan dizi Kral Kaybederse, dün akşam 22. bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrolünde Halit Ergenç’in üstlendiği Kenan Baran karakterinin yer aldığı dizide önemli gelişmeler yaşandı.

3 OYUNCU DİZİDEN AYRILDI

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin hikaye akışında değişikliğe gidildiği ve bazı karakterlerin diziden ayrıldığı öğrenildi. Sezon başında diziye konuk oyuncu olarak katılan Gökçe Bahadır, çekimlerini tamamlayarak ekibe veda etti. Bahadır’ın canlandırdığı karakterin ailesini oynayan deneyimli oyuncular Engin Şenkan ve Tuğrul Tülek de dün akşam yayımlanan bölüm itibarıyla Kral Kaybederse’deki hikayelerine son verdi. Böylece üç oyuncunun da dizideki yolculuğu sona ermiş oldu.

SÜRPRİZ KARAKTERLER GELECEK Mİ?

Dizi yapımcıları, bu ayrılıkların hikayede yeni bir sayfa açmak ve ilerleyen bölümlerde farklı olay örgülerine yer vermek amacıyla gerçekleştiğini belirtti.

İzleyiciler, önümüzdeki bölümlerde dizide yeni sürpriz karakterler ve gelişmelerin yaşanacağını sabırsızlıkla bekliyor.