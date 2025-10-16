Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kanser tarihe karışabilir! "Süper aşı" tümörleri önledi

Kanser tarihe karışabilir! “Süper aşı” tümörleri önledi

ABD’de Massachusetts Üniversitesi’nden bilim insanları, kanseri başlamadan durdurabilen deneysel bir “süper aşı” geliştirdi. Fareler üzerinde yapılan deneylerde, aşı uygulanan deneklerin yüzde 88’inde hiçbir tümör oluşmadı.

ABD’de Massachusetts Üniversitesi Amherst (UMass Amherst) araştırmacıları, farelerde kanseri başlamadan önleyebilen deneysel bir “nanopartikül aşısı” geliştirdi. 

“FARELERİN YÜZDE 88'İ TÜMÖRSÜZ KALDI”

UMass Amherst Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden Prabhani Atukorale liderliğindeki ekip, geliştirdikleri aşının farelerde melanom, pankreas ve üçlü negatif göğüs kanserine karşı etkili olduğunu duyurdu.

Cell Reports Medicine dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, aşılanan farelerin yüzde 88’i tümörsüz kaldı. Bilim insanları, “nanopartikül sistemiyle bağışıklık sistemini kansere karşı önceden eğitmenin mümkün olduğunu” vurguladı.

Bilim insanlarına göre aşı yalnızca tümör oluşumunu durdurmakla kalmıyor, aynı zamanda kanserin vücuda yayılmasını da engelliyor.

Atukorale, “Bu nanoparçacıkları, kansere özgü antijenlerle birleştirerek bağışıklık sistemini çoklu yollardan aktive ettik. Sonuçta tümör büyümesini durdurabildik ve olağanüstü bir hayatta kalma oranı elde ettik.” dedi.

Kanser tarihe karışabilir! “Süper aşı” tümörleri önledi - 1. Resim

'SÜPER ADJUVAN' TEKNOLOJİSİ

Yeni aşının kalbinde, yağ bazlı nanoparçacıklar içinde taşınan iki güçlü adjuvan bulunuyor. Bu bileşenler, bağışıklık sistemini hızla alarma geçirerek kansere karşı savunma mekanizmasını erken aşamada devreye sokuyor.

Aşı, farelere kanser hücreleriyle karşılaşmadan önce uygulandığında, bağışıklık sistemi kanser hücrelerini tanıyıp yok etmeyi “öğreniyor”. Deneylerde aşılanan farelerin hiçbiri akciğer metastazı geliştirmezken, aşılanmayan farelerin tamamında tümör görüldü.

UZUN SÜRELİ BAĞIŞIKLIK HAFIZASI

Araştırmacılara göre bu sistem, vücudun “bağışıklık hafızasını” da güçlendiriyor. Yani bağışıklık sistemi, yıllar sonra bile yeniden kanser hücreleriyle karşılaştığında hızlı tepki verebiliyor.

Atukorale, “Bu, yalnızca lokal bir savunma değil. Bağışıklık sisteminin tamamı, vücudun her bölgesini kapsayan bir koruma geliştiriyor.” ifadelerini kullandı.

Aşıyı ticarileştirmek amacıyla araştırmacılar, “NanoVax Therapeutics” adlı bir biyoteknoloji girişimi de kurdu.

