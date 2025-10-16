Kan donduran cinayet: 29 yaşındaki model bıçaklanarak öldürüldü

Milano’da, ünlü model ve reality TV yıldızı Pamela Genini’nin, 52 yaşındaki erkek arkadaşı Gianluca Soncin tarafından 20’den fazla kez bıçaklandığı iddia edildi. Olay, Salı gecesi Milano’daki bir dairede meydana geldi. Komşuların çığlıklar ve yardım çağrıları duyması üzerine, polis kısa sürede olay yerine gitti ve 29 yaşındaki Genini’nin ölü olarak bulunduğunu açıkladı.

EVDE TARTIŞTILAR

Il Giorno gazetesine göre, Genini ile Soncin arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Bu tartışmanın ardından, Soncin’in Genini’yi 24 kez bıçakladığı öne sürüldü. Polis olay yerine geldiğinde, Genini hayatını kaybetmişti.

CİNAYETTEN SONRA İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Saldırının ardından Soncin, intihar girişiminde bulunarak boynunu iki kez kesti. Ancak ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ve durumu stabil hale getirildi. Soncin, Milano’daki Niguarda Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Genini’nin ölümünün ardından, Soncin tasarlayarak adam öldürme ve kadın cinayeti suçlarıyla yargılanacak.

KOMŞULARIN İFADELERİ ALINDI

Soruşturma kapsamında, olayın hemen ardından komşuların ifadelerine başvuruldu. Bazı komşular, olaydan önce bir erkeğin daireye hızla girdiğini ve ardından şiddetli seslerin duyulduğunu belirtti. Bir başka komşu ise Genini’nin öldürülmeden hemen önce "Yardım edin! Yardım edin!" diye bağırdığını ifade etti.

YAKIN ARKADAŞI KONUŞTU

Genini’nin yakın arkadaşlarından birine göre, çift uzun süredir sorunlu bir ilişki içindeydi ve Genini, Soncin’den ayrılmayı planlıyordu.

MODADA GÜÇLÜ KARİYER YAPMIŞTI

Genini, Milano’da önemli moda kampanyalarında yer almış ve SheLux adlı mayo markasının kurucu ortaklarından biri olarak tanınmıştı. Ayrıca, İtalya’daki "The Island of Adam and Eve" adlı reality programında da yer almıştı. Instagram üzerinden gösterişli yaşam tarzını paylaşarak sıkça Portofino’daki tatillerinden ve Venedik Film Festivali’ndeki kırmızı halı görünümlerinden fotoğraflar paylaşıyordu.