Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerini kabul etti

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan; Külliye'de Meksika, Mısır, Sri Lanka ve Litvanya büyükelçilerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Meksika Büyükelçisi Francisco Javier Diaz De Leon, Mısır Büyükelçisi Wael İbrahim Ali Badawi el Sheikh, Sri Lanka Büyükelçisi Niluka Kadurugamuwa ve Litvanya Büyükelçisi Marius Janukonis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektuplarını sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerini kabul etti - 1. Resim

TEK TEK ELÇİLERLE GÖRÜŞTÜ

Büyükelçilik mensuplarını ve aile fertlerini takdim eden büyükelçiler, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerini kabul etti - 2. Resim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra büyükelçiler ile ayrı ayrı görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ülkenin büyükelçilerini kabul etti - 3. Resim

