İstanbul dahil 7 kent buna hazırlanıyor! Tüm kurumlarda 'seviye 4' düzeyinde tatbikat

Aktif deprem kuşağında yer alan ülkemizin dört bir yanından deprem haberleri peş peşe gelirken, son dönemde birçok kentte yapılan deprem tatbikatları dikkat çekti. Son olarak Milli Eğitim Bakanlığı 'Afetler ve Dayanıklılık Ayı' etkinlikleri kapsamında ülke genelindeki tüm okullarda eş zamanlı tahliye tatbikatı gerçekleştirirken, yeni tatbikat İstanbul dahil 7 ili kapsayacak.

İŞTE TATBİKAT YAPILACAK İLLER

NTV'nin haberine göre; Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında Marmara Bölgesi'ndeki yedi şehirde geniş katılımlı bir deprem tatbikatı düzenlemeye hazırlanıyor. Tatbikat, 26 Kasım Çarşamba günü saat 11.30’da İstanbul, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Bilecik ve Kocaeli’nde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

Tatbikatın temel amacı vatandaşların deprem anında doğru refleksleri göstermesini sağlamak ve kurumlar arasındaki koordinasyonu güçlendirmek. Bu kapsamda, tatbikat sırasında tüm katılımcılar 45 saniye boyunca 'Çök-kapan-tutun' hareketini uygulayacak, ardından güvenli şekilde bina tahliyesi yapılacak.

SEVİYE 4 NE DEMEK?

Gerçekleştirilecek tatbikat, afet yönetiminde en yüksek alarm düzeyi olan 'Seviye 4' senaryosu üzerinden yürütülecek. Bu seviye, afetin etkilerinin yerel ve ulusal kaynaklarla yönetilemeyecek boyutta olduğu ve uluslararası destek gerektiren durumları ifade ediyor.

AFAD'ın afet seviyelerine göre belirlediği sınıflandırmalar ise şöyle:

Seviye 1 : Yerel imkânlarla yönetilebilen olaylar

Seviye 2 : Destek illerin müdahalesine ihtiyaç duyulan durumlar

Seviye 3 : Ulusal düzeyde desteğin gerektiği afetler

Seviye 4: Uluslararası yardımların devreye girdiği en ağır senaryolar

TATBİKAT ÖNCESİ HAZIRLIK TOPLANTISI

Tatbikat öncesinde İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde, İstanbul Vali Yardımcısı Mustafa Kaya başkanlığında bir koordinasyon toplantısı yapıldı. Toplantıda, kurumlar arası görev dağılımları, iletişim ve koordinasyon planları, barınma ve tahliye süreçlerinin uygulama esasları masaya yatırıldı.

AFAD ve ilgili sivil toplum kuruluşları, Marmara genelinde yürütülecek tatbikatın sorunsuz şekilde gerçekleşmesi için hazırlıklarını sürdürüyor.