Araç kredilerinde son durum! 350 bin TL’nin geri ödemesi kaç TL oldu?

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından açıklanan son verilere göre taşıt kredilerinin toplam hacmi 3 Ekim ile sona eren haftada, 49 milyar 793 milyon TL olarak gerçekleşti. Önceki haftaya göre kredi hacminde 600 milyon TL’lik bir düşüş dikkat çekiyor.

Taşıt kredisi talebine son 3 aylık dönemde bakıldığında da düşüş eğilimi dikkat çekiyor. 11 Temmuz haftasında toplam kredi hacmi 58 milyar 629 milyon TL seviyesinde bulunuyordu. Böylece geride kalan 13 haftalık dönemde taşıt kredisi hacminin yaklaşık 9 milyar TL gerilediği görülüyor.

FAİZDE YENİ DÜŞÜŞ VAR MI?

Buna karşılık araba hayali kuran ve finansman ihtiyacı duyan tüketiciler için “en ucuz taşıt kredileri” önemini korumaya devam ediyor. Bankalarca sunulan taşıt kredilerine bakıldığında ise bu hafta yeni bir indirim gözlemlenmiyor. Gelecek hafta TCMB’nin faiz kararı ve karar metnindeki açıklamalar, taşıt kredileri cephesinden de dikkatle bekleniyor.

12, 24 ve 36 ay vadede taşıt kredilerinde son durum şöyle:

1 YIL VADEDE EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,96 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,10 (Kâr payı oranı)

-TEB: %3,29

350 BİN TL KREDİ/12 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 350 bin TL taşıt kredisinin 12 ay vadede geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 350 bin TL

-Finansman Oranı: %2,94

-Finansman Vadesi: 12 ay

-Aylık Taksit: 36 bin 909 TL

-Toplam Geri Ödeme: 444 bin 921 TL

2 YIL VADEDE EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,96 (Kâr payı oranı)

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Vakıf Katılım: %3,10 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,15

350 BİN TL KREDİ/24 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 350 bin TL taşıt kredisinin 24 ay vadede geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 350 bin TL

-Finansman Oranı: %2,94

-Finansman Vadesi: 24 ay

-Aylık Taksit: 22 bin 539 TL

-Toplam Geri Ödeme: 542 bin 947 TL

3 YIL VADEDE EN UCUZ TAŞIT KREDİLERİ

-Dünya Katılım: %2,94 (Kâr payı oranı)

-Albaraka: %2,96 (Kâr payı oranı)

-Garanti BBVA: %3,05

-Akbank: %3,09

-Kuveyt Türk: %3,10 (Kâr payı oranı)

350 BİN TL KREDİ/36 AY VADE

En düşük oran dikkate alınarak 350 bin TL taşıt kredisinin 36 ay vadede geri ödeme tablosu:

-Finansman Tutarı: 350 bin TL

-Finansman Oranı: %2,94

-Finansman Vadesi: 36 ay

-Aylık Taksit: 18 bin 57 TL

-Toplam Geri Ödeme: 652 bin 54 TL

SATIŞLARDA REKOR ARTIŞ

Bu arada otomobil pazarına bakıldığında, eylülde satışlar %26,77 oranında artışla 88 bin 274 adet olarak gerçekleşti. 2025’in 9 aylık döneminde de otomobil satışları %9,98 yükselişle 743 bin adede yaklaştı.