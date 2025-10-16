Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Ankara'da büyük panik! Zemin kaydı, 17 katlı bina boşaltıldı

Ankara'da büyük panik! Zemin kaydı, 17 katlı bina boşaltıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara'nın Mamak ilçesinde bir inşaatın temel kazısı sırasında bitişikteki 17 katlı binanın zemininde kayma meydana geldi. Büyük çatlakların oluştuğu 45 daireli bina güvenlik gerekçesiyle boşaltılırken, yaklaşık 300 kişi geceyi araçlarında ve yakınlarının yanında geçirdi.

Ankara'nın Mamak ilçesi, Duralı Aliç Mahallesinde 4 ay önce başlayan bir inşaatın temel kazısı sırasında, bitişiğindeki 17 katlı binanın zemininde kayma meydana geldi. Apartmanın çevresinde büyük çatlaklar oluştu. Güvenlik gerekçesiyle 45 dairelik bina tahliye edilirken, bina sakinleri geceyi akrabalarının yanında ve araçlarında geçirdi.

Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı Deniz Sitesi sakinleri, tehlikenin ortadan kalkması için inşaatın durdurulmasını istedi.

"4 AYDIR DİKEN ÜZERİNDE OTURUYORUZ"

Zemin kaymasından dolayı tedirgin olduklarını belirten apartman sakinlerinden Buket Nayır, "Dün akşam misafirim vardı ve o bize zeminin kaydığını söyledi. Apar topar aşağı indik. Panik olduk, evlerde duramaz olduk. Bunun bir çözümü olması gerekiyor. İnanın bir saatlik uykum yok, çocuklar da aynı şekilde. Onlar da uykusuz bir şekilde okula gittiler. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. 4 aydır diken üzerinde oturuyoruz. Bir an önce buraya müdahale edilmesini istiyoruz" dedi.

"NEREDEYSE KALP KRİZİ GEÇİRECEKTİM"

Gidecek başka bir yerlerinin olmadığını söyleyen apartman sakinlerinden Fadime Kaya, "Binayı boşaltın diyorlar ama nereye gideceğiz? Kimse arayıp da hadi gelin bugün burada kalın demiyor. 45 daire, 300 kişi oturuyor bu binada. Nereye gitsin? Belediyeyi arıyoruz, zabıtayı arıyoruz, daha ne yapmamız gerekiyor? İmar müdürü 'Sıkıntı yok' diyor ama sıkıntı olmasa buralar neden yıkılsın? Gece neredeyse kalp krizi geçirecektim" diye konuştu.

"PERİŞAN OLDUK"

Apartman sakinlerinden Levent Erdoğan ise, "Dün geceden beri sorun yaşıyoruz. Gördüğünüz gibi çatlaklar var inşaattan dolayı. Yanda gördüğünüz inşaat başlayalı burada sorunlar var. Önce yolu çökertti, sonra binanın temelini yerinden oynattı. Dün gece de AFAD ekipleri, belediye, polis, itfaiye, tüm herkes buradaydı. Gece 3'e kadar burada perişan olduk. Sonra da komple binayı boşalttık. Bu inşaat başladı başlayalı bu sorunu yaşıyoruz. Hiçbir şekilde de dur diyen yok, sürekli çalışıyorlar" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

