Önce birinci kata, sonra zemine... Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Osmaniye'de balkondan düşen kadın, birinci kattaki klima motoruna çarpıp beton zemine düştü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre, ikinci katta yaşayan Yurdagül Türk dengesini kaybederek balkondan düştü.
KLİMAYA ÇARPIP BETONA DÜŞTÜ
Düşerken apartmanın birinci katındaki klima motoruna çarpan kadın daha sonra beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yurdagül Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar