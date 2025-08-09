Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Önce birinci kata, sonra zemine... Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Önce birinci kata, sonra zemine... Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Osmaniye, Bahçe, Apartman, Balkondan Düşme, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Osmaniye'de balkondan düşen kadın, birinci kattaki klima motoruna çarpıp beton zemine düştü. Talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre, ikinci katta yaşayan Yurdagül Türk dengesini kaybederek balkondan düştü.

Önce birinci kata, sonra zemine... Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - 1. Resim

KLİMAYA ÇARPIP BETONA DÜŞTÜ

Düşerken apartmanın birinci katındaki klima motoruna çarpan kadın daha sonra beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yurdagül Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Önce birinci kata, sonra zemine... Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sıcaklar erken hasadı getirdi! Bu yıl 1200 ton rekolte bekleniyor, üretici köşeyi dönecekTimes Meydanı’nda silahlı saldırı: 3'den fazla yaralı var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
AFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan deprem - GündemAFAD duyurdu! Balıkesir'de korkutan depremİzmirlilere müjdeli haber! İlk su bugün veriliyor... Krizi sona erdiren gelişme - Gündemİzmirlilere su krizi ile ilgili müjde!Sinem'in ölümü adım adım böyle gelmiş! Kahreden detaylar ortaya çıktı - GündemCinayet adeta göz göre göre gelmişSektörün öncü markasının acı günü! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti - GündemÜnlü iş adamı hayatını kaybettiAnkara Büyükşehir Belediyesi’ne 7.4 milyon lira ceza! - GündemABB'ye 7.4 milyon lira cezaYangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı - GündemYangından geriye bir canı, bir kimliği, bir de telefonu kaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...