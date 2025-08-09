Önce birinci kata, sonra zemine... Balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

Bahçe ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde bir apartmanda iddiaya göre, ikinci katta yaşayan Yurdagül Türk dengesini kaybederek balkondan düştü.

KLİMAYA ÇARPIP BETONA DÜŞTÜ

Düşerken apartmanın birinci katındaki klima motoruna çarpan kadın daha sonra beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Yurdagül Türk'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.