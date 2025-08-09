Sektörün öncü markasının acı günü! Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Popüler meyve suyu üreticilerinden DİMES, şirketin Üretim ve Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Cem Kurt'un (50) hayatını kaybettiğini açıkladı.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLDİ

Kurt'un ölüm nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken 50 yaşındaki müdürün, dün İstanbul Üsküdar'daki Şakirin Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildiği öğrenildi.

"DERİN ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

DİMES'in taziye mesajında "Şirketimize ve sektörümüze çok önemli katkılar yapmış, çok sevdiğimiz çalışma arkadaşımız, Üretim ve Teknik Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürümüz Cem Kurt'u kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine ve tüm sevenlerine sabırlar diliyoruz, kendisini çok özleyeceğiz. Nur içinde yatsın" ifadeleri yer aldı.