ABD’li veri analitiği şirketi Palantir CEO’su Alex Karp ve ChatGPT’yi geliştiren OpenAI kurucusu Sam Altman, uzun süredir finans piyasalarının en tartışmalı figürleri olan kısa pozisyon yatırımcılarını hedef aldı. Elon Musk’ın izinden giden her iki lider de şirketlerinin hisselerinin düşüşüne oynayan yatırımcılara karşı öfkelerini sert bir şekilde dile getirdi.

Business Insider’ın haberine göre, Silikon Vadisi’nin yeni liderleri, Tesla CEO’su Elon Musk'ın yıllardır savaştığı eski bir düşmanla karşı karşıya geldi: kısa pozisyon (short selling) alan yatırımcılar. Palantir CEO'su Alex Karp'ın “ahlaki değil” diyerek sert bir çıkış yaptığı bu yatırımcı türüne, OpenAI kurucusu Sam Altman da tepkisini gösterdi. Teknoloji devleri, şirketlerinin hisselerinin düşüşüne oynayan bu yatırımcıları hedef alırken, finans uzmanları ise kısa pozisyonların piyasaların sağlıklı işlemesi, usulsüzlüklerin ortaya çıkarılması ve fiyatların daha verimli belirlenmesi için hayati bir 'denge mekanizması' olduğunu savundu.

KARP VE ALTMAN’DAN SERT SÖZLER

Geçen ay Palantir CEO’su Alex Karp, CNBC’de yaptığı açıklamayla kısa pozisyon alan yatırımcılara öfkesini kustu. Şirketinin hisselerinin düşüşüne oynayan yatırımcılar hakkında gelen bir soruya cevap veren Karp, "Dünyadaki herhangi bir şirketi seçebilirlerdi. Onlar kalkıp insanlara gerçekten yardım eden, ortalama bir insana para kazandıran ve askerlerimizi destekleyen bir şirketi hedef alıyorlar" ifadelerini kullandı.

Teknoloji devleri ile Wall Street'in kurtları karşı karşıya! Elon Musk’tan sonra Sam Altman da savaşa katıldı

OpenAI’nin kurucusu Sam Altman da benzer bir memnuniyetsizliği dile getirdi. Şirketi henüz halka açık olmasa da Altman, bazen halka açılmayı ve bu yatırımcılara ders vermeyi dilediğini söyledi. Altman, "OpenAI batmak üzere gibi saçma yazılar yazdıklarında, onlara hisseleri kısa pozisyonsa satmalarını söylemeyi ve yanmalarını izlemeyi çok isterdim" dedi.

Bu isimlere ek olarak, Nvidia CEO’su Jensen Huang da “yapay zeka balonu”na dair endişelere, "Bizim bakış açımızdan çok farklı bir şey görüyoruz" diyerek cevap verdi.

YATIRIMDA KISA POZİSYON ALMAK NE ANLAMA GELİYOR?

Analistler bu konuyu şöyle açıklıyor:

“Bir şirketin değerinine inanıyorsanız hissesini alırsınız. Ancak hissenin düşeceğine inanıyorsanız, süreç biraz daha karmaşık işler. Yatırımcı, aracı kurumdan hisseleri ödünç alır ve belirli bir tarihte geri verme taahhüdünde bulunur. Ödünç alınan hisseler, o anki yüksek piyasa fiyatından satılır. Geri verme tarihi geldiğinde, yatırımcı hisseyi piyasa fiyatından geri satın alır. Eğer hisse fiyatı düşmüşse, ucuza aldığı hisseleri geri vererek aradaki farkı (kârı) cebine koyar. Fiyat yükselmişse, yüksek fiyattan alarak (zarar ederek) pozisyonunu kapatır.”

Bununla birlikte uzmanlar, hisse fiyatı teorik olarak sonsuza kadar yükselebileceği için kısa pozisyon almanın, uzun pozisyon almaktan çok daha riskli olduğu konusunda uyardı.

“ONUR NİŞANI OLARAK GÖRÜLMELİ”

Diğer taraftan finansal uzmanlar CEO'ların, şirketlerine yönelik bu ilgiyi kişisel almamaları gerektiğini savundu. Business Insider’a açıklama yapan Tema ETF'lerinin kurucusu Maurits Pot, şirketler büyüdükçe türev piyasasının da büyüdüğünü ve daha fazla yatırımcının farklı pozisyonlar almasının doğal olduğunu belirtti.

Pot, “Palantir gibi bir şirketin kısa pozisyon yatırımcılarının dikkatini çekmesi, bir bakıma onun finansal olgunluğa ulaştığının ve ‘büyük lige’ yükseldiğinin bir işareti, yani bir onur nişanı olarak görülmelidir” iddiasında bulundu.

PİYASA NEDEN KISA POZİSYON ALAN YATIRIMCILARA İHTİYAÇ DUYUYOR?

Öte yandan, finans uzmanları, kısa pozisyon almanın sağlam bir pazar için hayati önem taşıyan birkaç kritik görevi olduğunu vurguladı. Bunlar arasında, dolandırıcıyı ortaya çıkarma, kontrol mekanizması işlevi görme, piyasayı dengede tutma, likidite sağlama ve siyasi niyetten ayrımı sağlama bulunuyor.

Pot, “Kısa pozisyon yatırımcıları, kapsamlı araştırmalarıyla şirket yönetimindeki usulsüzlükleri, muhasebe hilelerini ve hatta ciddi dolandırıcılık vakaların, örneğin 2015'te Valeant davası, ortaya çıkararak bir kontrol mekanizması işlevi görürler. Piyasada aşırı coşku ve balon oluşumu dönemlerinde, düşüş yönlü argümanları sunarak fiyatların daha verimli ve gerçekçi belirlenmesine yardımcı olurlar. Hisseleri ödünç alıp satarak, piyasadaki hisse senedi dolaşımını artırırlar. Bu da yatırımcıların pozisyonlara daha hızlı girip çıkmasını sağlar” değerlendirmesinde bulundu.

Son olarak Pot, kısa pozisyon almanın piyasanın doğal dürtüsünü engellemediğini ve "koordineli, spekülatif bir saldırıya dönüşmediği sürece sermaye piyasalarının düzenli işleyişinin bir parçası" olduğunu ifade etti.

