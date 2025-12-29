Van’ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince bir ev ve eklentilerinde yapılan aramada uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 252 fişek ele geçirildi. Operasyonda şüpheli Y.D. gözaltına alınırken, hakkında adli işlem başlatıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tekler Mahallesi'nde şüpheli Y.D.'nin evinde ve eklentilerinde arama yaptı.

SİLAH VE MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, uzun namlulu silah, 2 şarjör ve 252 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli Y.D. hakkında adli işlem başlatıldı.

