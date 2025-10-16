Denizde teknesi terk edilmiş halde bulundu! Arama çalışması başlatıldı

Saat 09.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Mehmet Ali Gürsoy (39) isimli balık çiftliği çalışanının Arsin açıklarında balıkçılık yaptığı teknenin üzerinde olmadığı, ağlarının denizde, kişisel eşyaları ve telefonunun ise teknede olduğu ihbarı yapıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olayın bildirilmesi üzerine Gürsoy'u arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 DEGAK Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilirken, AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.