Denizde teknesi terk edilmiş halde bulundu! Arama çalışması başlatıldı

3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Arsin ilçesinde bir balık çiftliğinde çalışan Mehmet Ali Gürsoy'un teknesinin denizde terk edilmiş halde bulunması nedeniyle arama çalışması başlatıldı.

Saat 09.30 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Mehmet Ali Gürsoy (39) isimli balık çiftliği çalışanının Arsin açıklarında balıkçılık yaptığı teknenin üzerinde olmadığı, ağlarının denizde, kişisel eşyaları ve telefonunun ise teknede olduğu ihbarı yapıldı.

ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Olayın bildirilmesi üzerine Gürsoy'u arama kurtarma çalışması başlatıldı. Bölgeye 3 Sahil Güvenlik Botu ve 1 DEGAK Sahil Güvenlik Dalış Timi gönderilirken, AFAD ekipleri de çalışmalara destek verdi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

