Dereye uçan araçta can verdiler! Gün ağarınca fark edildiler
3. Sayfa Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Denizli’de gece saatlerinde dereye uçan araçta 2 genç can verdi. Gençlerin cansız bedenleri sabah olduğunda çevredekiler tarafından fark edildi.
Denizli'nin Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre Yasin Dedeoğlu (18) ve arkadaşı Oğuzhan Yoldaş (18), plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
GÜN AYDINLANINDA FARK EDİLDİLER
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. İki gencin yaptığı kaza günün aydınlanmasıyla fark edildi. Bölgedeki bir vatandaş, dere yatağında kaza yapan aracı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar