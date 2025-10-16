Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Dereye uçan araçta can verdiler! Gün ağarınca fark edildiler

Dereye uçan araçta can verdiler! Gün ağarınca fark edildiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dereye uçan araçta can verdiler! Gün ağarınca fark edildiler
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli’de gece saatlerinde dereye uçan araçta 2 genç can verdi. Gençlerin cansız bedenleri sabah olduğunda çevredekiler tarafından fark edildi.

Denizli'nin Güney ilçesi Haylamaz Mahallesi’nde edinilen bilgilere göre Yasin Dedeoğlu (18) ve arkadaşı Oğuzhan Yoldaş (18), plakası henüz öğrenilemeyen otomobil ile seyir halindeyken sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Dereye uçan araçta can verdiler! Gün ağarınca fark edildiler - 1. Resim

GÜN AYDINLANINDA FARK EDİLDİLER

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak dereye uçtu. İki gencin yaptığı kaza günün aydınlanmasıyla fark edildi. Bölgedeki bir vatandaş, dere yatağında kaza yapan aracı görerek 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde iki gencin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Dereye uçan araçta can verdiler! Gün ağarınca fark edildiler - 2. Resim

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

