Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Aydın'da genç kız, arkadaşının akrabaları tarafından bıçaklandı!

Aydın'da genç kız, arkadaşının akrabaları tarafından bıçaklandı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aydın&#039;da genç kız, arkadaşının akrabaları tarafından bıçaklandı!
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Aydın'da A.G., isimli genç kız, arkadaşının abisi ve kuzenleri tarafından sokak ortasında darbedilerek bıçaklandı. Gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde A.G., kız arkadaşının abisi ve kuzenleri tarafından sokak ortasında darp edilip bıçaklanırken olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Aydın'da genç kız, arkadaşının akrabaları tarafından bıçaklandı! - 1. Resim


Olay, Mimar Sinan Mahallesi Ünal Özgödek Bulvarı'nda akşam saatlerinde meydana gelen olayda, A.G. isimli genç kız, arkadaşının abisi ve kuzenleriyle buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken A.G. isimli şahıs H.T., H.T., V.T. ve Y.O. tarafından darpedilerek bıçaklandı.

Aydın'da genç kız, arkadaşının akrabaları tarafından bıçaklandı! - 2. Resim

SUÇ ALETİ ELE GEÇİRİLDİ 

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.

Aydın'da genç kız, arkadaşının akrabaları tarafından bıçaklandı! - 3. Resim

Polis ekipleri de olayın şüphelisi 4 kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. Öte yandan şahısların olayda kullandığı bıçak da ele geçirildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İETT kazasında ölen Deniz Şengül'ün cenazesi ailesine teslim edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İETT kazasında ölen Deniz Şengül'ün cenazesi ailesine teslim edildi - 3. SayfaİETT kazasında ölen Deniz Şengül'ün cenazesi ailesine teslim edildi2 aylık eşini boğazını keserek öldürmüştü! Cani kocanın 'tahliye' sevinci kısa sürdü - 3. SayfaCani kocanın 'tahliye' sevinci kısa sürdüErkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu! 3 sene tahrik indirimi aldı... - 3. SayfaErkek arkadaşını bıçaklayarak öldürmüştü, cezası belli oldu!Dereye uçan araçta can verdiler! Gün ağarınca fark edildiler - 3. SayfaDereye uçan araçta can verdiler! Gün ağarınca fark edildilerDenizli'de okul müdürü silahlı saldırıya uğradı! - 3. SayfaDenizli'de okul müdürü silahlı saldırıya uğradı!Adana'da iki gün internetsiz kaldılar! Sebebi belli oldu - 3. SayfaAdana'da iki gün internetsiz kaldılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...