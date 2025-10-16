Market ortasında dehşet! 5 yaşındaki çocuğunu döven baba gözaltında
Eskişehir'de bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darbeden baba, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şiddet mağduru çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi.
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir babanın küçük çocuğunu tekmeleyerek darp ettiği anlar yer aldı. Görüntülerin yayılması üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.
BABA YAKALANDI, ÇOCUK KORUMA ALTINDA
Yapılan incelemelerde, çocuğa şiddet uygulayan kişinin 49 yaşındaki C.E. olduğu ve mağdurun da 5 yaşındaki oğlu olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan C.E. gözaltına alınırken, darbedilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi.
Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.
