Haberler > 3. Sayfa > Market ortasında dehşet! 5 yaşındaki çocuğunu döven baba gözaltında

Market ortasında dehşet! 5 yaşındaki çocuğunu döven baba gözaltında

Kaynak: İhlas Haber Ajansı - Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Eskişehir'de bir markette 5 yaşındaki çocuğunu darbeden baba, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şiddet mağduru çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşanan olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Marketin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, bir babanın küçük çocuğunu tekmeleyerek darp ettiği anlar yer aldı. Görüntülerin yayılması üzerine Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri hemen harekete geçti.

Market ortasında dehşet! 5 yaşındaki çocuğunu döven baba gözaltında - 1. Resim

BABA YAKALANDI, ÇOCUK KORUMA ALTINDA

Yapılan incelemelerde, çocuğa şiddet uygulayan kişinin 49 yaşındaki C.E. olduğu ve mağdurun da 5 yaşındaki oğlu olduğu belirlendi. Ekipler tarafından yakalanan C.E. gözaltına alınırken, darbedilen çocuğun ise koruma altına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili adli soruşturma devam ediyor.

