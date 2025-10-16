Türkiye’den oyun değiştiren hamle!12 İngiliz Hercules Türk envanterine giriyor!

Türkiye’nin İngiltere’den satın aldığı 12 adet C-130J-30 Super Hercules askeri nakliye uçağı, teslimat öncesi modernizasyon sürecine girdi. Uçaklar, Türk Hava Kuvvetleri’ne katılmadan önce Birleşik Krallık’taki bir tesiste kapsamlı bakım ve yapısal yenilemeden geçiriliyor.

TÜRK HAVA KUVVETLERİ'NE GÜÇ TAKVİYESİ

Milli Savunma Bakanlığı, anlaşmanın Türk Hava Kuvvetleri’nin operasyonel kapasitesini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Amiral Zeki Aktürk, “Birleşik Krallık’tan alınan 12 C-130J uçağı, teslimattan önce bakım ve modernizasyon sürecine alınmıştır. Çalışmaların ardından uçaklar kademeli olarak envanterimize dahil edilecektir.” dedi.

Amiral Aktürk, tip eğitiminin tamamlanmasının ardından bakım ve sürdürülebilirlik faaliyetlerinin Türkiye’de yürütüleceğini de yineledi.

İNGİLTERE'NİN EMEKLİ FİLO UÇAKLARI TÜRKİYE YOLUNDA

Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF), A400M Atlas filosunun devreye girmesiyle birlikte Hercules uçaklarını aşamalı olarak emekliye ayırmıştı. İngiliz Savunma Ekipmanları Satış Kurumu (DESA), bu uçakların satışını yönetirken, uçuş güvenliğini artırmak için gövde ve kanat bileşenlerinde yenileme çalışmaları başlattı.

Modernizasyon kapsamında, Merkez Kanat Kutusu (Center Wing Box) gibi kritik yapısal parçalar yenileniyor.

ürk Hava Kuvvetleri'nin C-130 Herkül uçağı.

NELER OLDU?

Ankara ile Londra arasında kamuoyundan uzak yürütülen savunma görüşmeleri, beklenmedik bir anlaşmayla sonuçlandı.

İngiltere'nin Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) envanterinden çıkarılan 12 adet C-130J Super Hercules tipi askeri nakliye uçağının Türkiye’ye satışı sessiz sedasız tamamlandı. Uçakların 2026 yılı başında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi beklenirken, Kayseri’de konuşlu 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde teknik hazırlıklar şimdiden başladı.

ANKARA'NIN STRATEJİK HAMLESİ!

C-160 Transall’ların emekliye ayrılmasından sonra Türkiye, hava taşımacılığında A400M, CN-235 ve C-130 platformlarına ağırlık vermeye başlamıştı.

Yeni alınacak C-130J-30 Super Hercules’lerin envantere katılmasıyla, A400M’lerin üzerindeki operasyonel yükün azalması ve taktik görevlerde esnekliğin artması bekleniyor.

Savunma kaynakları, bu hamlenin sadece taktik taşımacılık değil, Türkiye’nin NATO görevleri ve uluslararası insani yardım operasyonlarındaki kabiliyetini de güçlendireceğini iletti.

TÜRKİYE-İNGİLTERE SAVUNMA İŞBİRLİĞİNDE YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

C-130J anlaşması, Ankara ile Londra arasındaki savunma işbirliğinin yeni bir halkasını oluşturuyor. Taraflar, halihazırda Eurofighter Typhoon savaş uçakları ve Meteor füzeleri konusunda da temaslarını sürdürmekte.

Yaklaşık 740 milyon dolar değerinde olduğu tahmin edilen bu anlaşma, Türkiye’nin havadan ikmal, lojistik destek ve stratejik mobilite alanındaki kapasitesini uzun vadeli olarak güçlendirecek.