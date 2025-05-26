Türkiye ile İngiltere arasında sürpriz savunma anlaşması: 12 C-130J uçağı yolda

Ankara ile Londra arasında kamuoyundan uzak yürütülen savunma görüşmeleri, beklenmedik bir anlaşmayla sonuçlandı. İngiltere'nin Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) envanterinden çıkarılan 12 adet C-130J Super Hercules tipi askeri nakliye uçağının Türkiye’ye satışı sessiz sedasız tamamlandı. Uçakların 2026 yılı başında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi beklenirken, Kayseri’de konuşlu 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde teknik hazırlıklar şimdiden başladı.

JanesINTEL savunma haber kanalının iddiasına göre Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 12 adet C-130J Super Hercules uçağı Türkiye’ye satılıyor. Hazırlıklar Kayseri’de başladı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) envanterinden çıkarılan 12 adet C-130J Super Hercules tipi askeri nakliye uçağının satışı için anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Anlaşmaya göre uçaklar, İngiltere’deki bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026 başında Türkiye’ye teslim edilecek.

KAYSERİ'DE HANGAR İNŞASI VE TEKNİK EĞİTİMLER BAŞLADI

C-130J uçaklarının konuşlandırılacağı 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde hazırlıklar sürüyor. İngiltere’deki Marshalls tesislerinde eğitim görecek Türk personelin, tip sertifikasyon süreci kapsamında görevlendirildiği bildirildi. Kayseri’de yeni hangar inşa çalışmalarının da başladığı öğrenildi.

TÜRKİYE FİLOSUNU YENİLİYOR: A400M'LERİN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Türk Hava Kuvvetleri halihazırda 19 adet C-130 modelini kullanıyor. C-130J-30 modelinin sahip olduğu geniş gövde ve artırılmış kargo kapasitesi, filo verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Bu alım, A400M uçaklarının operasyonel yükünü azaltacak ve Türkiye’nin taktik hava ikmal kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Ayrıca bu tedarikin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sürdürülen Eurofighter Typhoon ve Meteor füzesi görüşmelerinin de bir parçası olacak.

TÜRKİYE, HAVA TANKER FİLOSU İÇİN KC-46A VE MRTT SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Türkiye, envanterindeki KC-135R Stratotanker uçaklarının yerine geçmesi planlanan yeni nesil hava yakıt ikmal platformu olarak ABD’li Boeing’in KC-46A Pegasus'u ile Avrupa yapımı Airbus A330 MRTT'yi gündemine aldı.

ASFAT yetkililerinden alınan bilgilere göre, her iki uçak da belirli avantajlar sunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin KC-46A için avantajı, halihazırda ABD Hava Kuvvetleri'nin bakım konseptine aşina olması olarak öne çıkarken, MRTT ise daha geniş hava ambulansı konfigürasyonları ve çok yönlü görev kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Müzakerelerin sürdüğü, nihai kararın ise teknik, lojistik ve stratejik değerlendirmelerin ardından verileceği aktarıldı.

C-130Js

C-130J NE SUNUYOR?

Yeni nesil Rolls-Royce AE 2100D3 motorlar, cam kokpit, dijital aviyonik sistem ve fly-by-wire uçuş kontrolleriyle donatılan C-130J-30 modelleri, önceki nesillere göre hem menzil hem de taşıma kapasitesi açısından üstünlük sağlayacak.