Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Türkiye ile İngiltere arasında sürpriz savunma anlaşması: 12 C-130J uçağı yolda

Türkiye ile İngiltere arasında sürpriz savunma anlaşması: 12 C-130J uçağı yolda

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
Türkiye ile İngiltere arasında sürpriz savunma anlaşması: 12 C-130J uçağı yolda
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Ankara ile Londra arasında kamuoyundan uzak yürütülen savunma görüşmeleri, beklenmedik bir anlaşmayla sonuçlandı. İngiltere'nin Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) envanterinden çıkarılan 12 adet C-130J Super Hercules tipi askeri nakliye uçağının Türkiye’ye satışı sessiz sedasız tamamlandı. Uçakların 2026 yılı başında Türk Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmesi beklenirken, Kayseri’de konuşlu 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü’nde teknik hazırlıklar şimdiden başladı.

JanesINTEL savunma haber kanalının iddiasına göre Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait 12 adet C-130J Super Hercules uçağı Türkiye’ye satılıyor. Hazırlıklar Kayseri’de başladı.

ANLAŞMA TAMAMLANDI

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında, Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) envanterinden çıkarılan 12 adet C-130J Super Hercules tipi askeri nakliye uçağının satışı için anlaşma sağlandığı öne sürüldü.

Anlaşmaya göre uçaklar, İngiltere’deki bakım süreçlerinin tamamlanmasının ardından 2026 başında Türkiye’ye teslim edilecek.

KAYSERİ'DE HANGAR İNŞASI VE TEKNİK EĞİTİMLER BAŞLADI

C-130J uçaklarının konuşlandırılacağı 2. Hava Bakım Fabrika Müdürlüğü bünyesinde hazırlıklar sürüyor. İngiltere’deki Marshalls tesislerinde eğitim görecek Türk personelin, tip sertifikasyon süreci kapsamında görevlendirildiği bildirildi. Kayseri’de yeni hangar inşa çalışmalarının da başladığı öğrenildi.

TÜRKİYE FİLOSUNU YENİLİYOR: A400M'LERİN YÜKÜ HAFİFLETİLECEK

Türk Hava Kuvvetleri halihazırda 19 adet C-130 modelini kullanıyor. C-130J-30 modelinin sahip olduğu geniş gövde ve artırılmış kargo kapasitesi, filo verimliliğini yükseltmeyi hedefliyor. Bu alım, A400M uçaklarının operasyonel yükünü azaltacak ve Türkiye’nin taktik hava ikmal kapasitesini önemli ölçüde artıracak.

Ayrıca bu tedarikin, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında sürdürülen Eurofighter Typhoon ve Meteor füzesi görüşmelerinin de bir parçası olacak.

TÜRKİYE, HAVA TANKER FİLOSU İÇİN KC-46A VE MRTT SEÇENEKLERİNİ DEĞERLENDİRİYOR

Türkiye, envanterindeki KC-135R Stratotanker uçaklarının yerine geçmesi planlanan yeni nesil hava yakıt ikmal platformu olarak ABD’li Boeing’in KC-46A Pegasus'u ile Avrupa yapımı Airbus A330 MRTT'yi gündemine aldı.

ASFAT yetkililerinden alınan bilgilere göre, her iki uçak da belirli avantajlar sunuyor. Türk Hava Kuvvetleri'nin KC-46A için avantajı, halihazırda ABD Hava Kuvvetleri'nin bakım konseptine aşina olması olarak öne çıkarken, MRTT ise daha geniş hava ambulansı konfigürasyonları ve çok yönlü görev kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

Müzakerelerin sürdüğü, nihai kararın ise teknik, lojistik ve stratejik değerlendirmelerin ardından verileceği aktarıldı.

C-130Js
C-130Js

C-130J NE SUNUYOR?

Yeni nesil Rolls-Royce AE 2100D3 motorlar, cam kokpit, dijital aviyonik sistem ve fly-by-wire uçuş kontrolleriyle donatılan C-130J-30 modelleri, önceki nesillere göre hem menzil hem de taşıma kapasitesi açısından üstünlük sağlayacak.

Kaynak: Dış Haberler
AK Parti MYK'da neler konuşuldu? Ömer Çelik'ten dikkat çeken açıklamalarEpic Games’ten dev fırsat: 1049 TL’lik oyun şimdi bedava
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Siyonist provokasyon tırmanıyor: Binlerce yerleşimci işgal altındaki Kudüs’te “Araplara ölüm” diye haykırdı - DünyaYerleşimci teröristler “Araplara ölüm” diye haykırdıKiev'den flaş iddia: Çin, Rusya'ya barut ve askeri bileşen gönderiyor! - DünyaUkrayna iddia etti: Gizli sevkiyatlar ortaya çıktıZanlının yapay zekayla zorla beynini okudular! Mahkeme delil saydı - DünyaZanlının yapay zekayla zorla beynini okudular!Putin'e suikast! Helikopteri İHA saldırısının hedefi oldu - DünyaPutin'e suikast girişimi!Kayıp oğlunu aramadığı yer kalmadı! 50 yıl sonra acı gerçek ortaya çıktı: Hükümete dava açtı - DünyaAcı gerçek 50 yıl sonra ortaya çıktı! Hükümete dava açtıÖlümcül virüs komşuyu ele geçirdi! 9 okul birden kapatıldı - DünyaÖlümcül virüs komşuyu ele geçirdi!
Sonraki Haber Yükleniyor...