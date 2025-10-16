İzmir'de yürekler ağza geldi! Freni boşalan kamyon duvarı yıkıp eve girdi

Dün akşam saat 20.15 sıralarında İzmir'in Bayraklı ilçesinde İ.Y. idaresindeki kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıkarak sokağın sonundaki apartmanın giriş katındaki dairenin oturma odasına girdi. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, olay anında evde kimsenin olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Kazada evi zarar gören Taner Sağlam, yolun uzun süredir tehlike saçtığını ve defalarca kazaya tanık olduklarını söyledi. Sağlam, yetkililerin bu soruna kayıtsız kaldığını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

EV SAHİBİ TEPKİLİ "Burası sürekli sıkıntılı bir yol. Özellikle yağmurlu havalarda araçlar bu yokuştan inerken kayıyor. Bu ilk değil; en az 2-3 defa buna benzer kazalar oldu. Belediye otobüsleri bile buradan zor iniyor ama hala önlem alınmıyor. Eskiden yol çift yönlüydü, daha güvenliydi. Ancak bir tarafı belediye park yaptı, diğer tarafı trafiğe açtı. Şimdi geceleri araçlar sanki deprem olmuş gibi evimizin önüne giriyor. Dün gece kardeşim tam eve girerken kamyon çarptı. Evde çocuklar vardı. Şans eseri kimseye bir şey olmadı ama yarım saat önce içeride olsaydı belki şu an bu röportajı veremeyecektik"

"ÖNLEM İÇİN ÖLÜM MÜ BEKLİYORUZ?"

Belediyenin yola önem almadığını dile getirerek tepki gösteren Sağlam, "Buraya motorlar gelişi güzel bırakılıyor, çocuklar bu yoldan yürümek zorunda kalıyor. Biz burada ölüm mü olmasını bekliyoruz önlem almak için? Yan binanın kepenkli yerine de araç girmişti, o kazada bir kişi hayatını kaybetti. Daha ne olması gerekiyor?" diye konuştu.

Öte yandan Sağlam ailesi, Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin de enkazdaki molozları alması için dün akşamdan beri beklediklerini, herhangi bir girişimin olmadığını söyledi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.