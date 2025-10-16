Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > İzmir açıklarında 100'den fazla göçmen kurtarıldı!

İzmir açıklarında 100'den fazla göçmen kurtarıldı!

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İzmir açıklarında 100&#039;den fazla göçmen kurtarıldı!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İzmir'de Dikili, Çeşme ve Menderes ilçeleri açıklarında 104 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen 1 kişi de gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu sevk edildi. Ekipler, lastik bottaki 14'ü çocuk 32 düzensiz göçmeni kurtardı. 

Çeşme açıklarında ise lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Sahil Güvenlik ekiplerince durdurulan hareketli lastik bottaki 3'ü çocuk 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı. 

İzmir açıklarında 100'den fazla göçmen kurtarıldı! - 1. Resim

Menderes açıklarında da lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi. Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 17'si çocuk 38 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Şüpheli ise jandarmaya götürüldü. 

Kaynak: Anadolu Ajansı

Gezileri zehir oldu! Öğretmenleri dönerken fark etti, 28 öğrenci hastanelik oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Gezileri zehir oldu! Öğretmenleri dönerken fark etti, 28 öğrenci hastanelik oldu - 3. SayfaÖğretmenleri dönüşte fark etti, 28 öğrenci hastanelik olduIğdır'da İHA'ya büyük ayıp: Gözaltı haberini yapana da gözaltı! - 3. SayfaGözaltı haberini yapana da gözaltı!Suçüstü yakalanan şahin avcılarına milyonluk ceza - 3. SayfaSuçüstü yakalanan şahin avcılarına milyonluk cezaMelikgazi’de herkes pijamalarıyla sokağa döküldü! Bir kanepe herkesi ayağa kaldırdı - 3. SayfaMelikgazi’de herkes pijamalarıyla sokağa döküldü!Yatalak eşine kurşun yağdırdı! 70 yaşındaki adam gözaltında - 3. SayfaYatalak kadını vurdu! 70 yaşındaki adam gözaltındaBursa’da film sahnesi gibi operasyon: Çirkinler ve Daltonlar yakalandı, çuvallar ortaya saçıldı - 3. SayfaPara dolu çuvallarla yakalandılar!
Sonraki Haber Yükleniyor...