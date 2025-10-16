Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > 3. Sayfa > Iğdır'da İHA'ya büyük ayıp: Gözaltı haberini yapana da gözaltı!

Iğdır'da İHA'ya büyük ayıp: Gözaltı haberini yapana da gözaltı!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

“Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberini yaptığı için gözaltına alınan Sebahattin Yum’u görüntüleyen İHA Iğdır Muhabiri Ercan Tunç da gözaltına alındı.

Iğdır’da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen tören sırasında yaşanan bir olay, İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlığıyla haberleştirilmişti.

Iğdır'da İHA'ya büyük ayıp: Gözaltı haberini yapana da gözaltı! - 1. Resim

HEM MUHABİR, HEM HABERİ YAPANA GÖZALTI

Bunun ardından, İHA Iğdır Muhabiri Sebahattin Yum gözaltına alındı.

Yum’un emniyet müdürlüğünden çıkışını görüntüleyen İHA Iğdır Muhabiri ve Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ercan Tunç da gözaltına alındı.

Bu duruma tepki gösteren Iğdır Çalışan Gazeteciler Cemiyeti, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu gözaltılar, basın özgürlüğü ve ifade hürriyeti açısından son derece endişe verici bir durumdur. Gazetecilerin mesleklerinin gereği olarak kamuoyuna bilgi ve görüntü aktarmaları suç değildir; aksine, anayasal güvence altındaki bir görevdir. Gazeteciler, demokrasinin temel direklerinden biridir.

Onların haber yapma ve gerçeği aktarma haklarının kısıtlanması, yalnızca bireysel bir mağduriyet değil, aynı zamanda toplumun doğru bilgiye ulaşma hakkının engellenmesi anlamına gelir. Haber, eleştiri ya da yorum sebebiyle gazetecilere yönelik gözaltı ve baskı uygulamaları demokratik değerlere gölge düşürür.

Sebahattin Yum ve Ercan Tunç, uzun yıllardır Iğdır’da kamuoyunu bilgilendirmek için fedakârca çalışan, meslek ilkelerine bağlı gazetecilerdir. Cemiyet olarak meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu, olayın bütün yönleriyle açıklığa kavuşturulmasını ve benzer durumların bir daha yaşanmaması için gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz. Gazetecilerin özgürce çalışabildiği bir ortam, güçlü bir toplumun da ön şartıdır.

