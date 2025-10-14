“Valiye şemsiye var, gazilere yok” haberini yapan İHA muhabiri gözaltına alındı!
İHA Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, Gaziler Günü etkinliğine ilişkin yaptığı haberin ardından gözaltına alındı. Yum’un, “Valiye şemsiye var, gazilere yok” başlıklı haberi gündem olmuştu.
İhlas Haber Ajansı (İHA) Iğdır muhabiri Sebahattin Yum, yaptığı bir haberlerden dolayı gözaltına alındı.
Iğdır Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alınan muhabir Sebahattin Yum'un, geçtiğimiz günlerde Iğdır'da düzenlenen gaziler günü etkinliğinde yaptığı "Valiye şemsiye var, gazilere yok" haberi gündem olmuştu.
