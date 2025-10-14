Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
112 ülke Türk çayını tercih etti, getirisi büyük oldu! "İhracat her geçen gün yükseliyor"

112 ülke Türk çayını tercih etti, getirisi büyük oldu! "İhracat her geçen gün yükseliyor"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği, Türk çayının yurt dışına ihracatıyla ilgili kritik veriler paylaştı. Türkiye, yılın ilk dokuz ayında özerk ve serbest bölgeler dahil 112 ülkeye çay ihraç ederek 22,2 milyon dolar gelir elde etti. DKİB Başkan Yardımcısı ve çay sektörü komitesi başkanı Şaban Turgut "Artan ilgi, marka bilinirliği ve algılanan kalite ile Türk çayı ihracatı her geçen gün yükseliyor" dedi.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre Türkiye, yılın ilk dokuz ayında özerk ve serbest bölgeler dahil 112 ülkeye çay ihraç ederek 22,2 milyon dolar gelir elde etti.

112 ÜLKE TÜRK ÇAYI İÇİYOR

Verilere göre, Türk çayı ihracat gelirleri geçen yılın aynı döneminde 17,9 milyon dolar seviyesindeydi. Bu dönemde toplam 4.057 ton çay ihraç edilerek miktar bazında yüzde 12 artış sağlandı. Ocak-Eylül döneminde Türkiye’nin en fazla çay aldığı ülkeler Belçika, İngiltere ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti oldu; bu ülkeler sırasıyla 7,8 milyon, 3,6 milyon ve 1,9 milyon dolarlık çay satın aldı.

GETİRİSİ BÜYÜK

Doğu Karadeniz’in kuzeydoğusundaki Rize ili, Türkiye’nin çay ihracatının yüzde 48’ini oluşturdu; 2 bin 670 ton çay ihraç ederek 10,7 milyon dolar gelir elde etti. Rize, yılın ilk dokuz ayında 25 ülkeye çay gönderdi; başlıca alıcı ülke Belçika oldu.

DKİB Başkan Yardımcısı ve çay sektörü komitesi başkanı Şaban Turgut, Türk çayı ihracatının Ocak-Eylül döneminde Avrupa’da oldukça başarılı bir performans sergilediğini belirtti.

"İHRACAT ARTIYOR"

Turgut, “Artan ilgi, marka bilinirliği ve algılanan kalite ile Türk çayı ihracatı her geçen gün yükseliyor. Yılın son çeyreği genellikle ihracatın yoğun olduğu dönemdir. Bu ivmeyi koruyabilirsek, yıl sonunda Türk çayı ihracat gelirleri 28 milyon doları aşabilir,” dedi.

Ayrıca Turgut, “Türk çayının Avrupa dışındaki pazarlarda, Orta Doğu, ABD ve Asya-Pasifik bölgesi gibi alanlarda da daha güçlü bir yer edinmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

