Futbol sahasında kan donduran olay: Rakibini döverek öldürdü, 1 yıl sonra tutuklandı
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Meksika'da oynanan bir maçta Luis Torres isimli 16 yaşındaki bir futbolcuyu döverek öldürdüğü tespit edilen 25 yaşındaki meslektaşı Moises Pulido, bir yıl sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.
Meksika'da oynanan bir futbol maçında 16 yaşındaki rakip oyuncu Luis Torres'i öldüren katil futbolcu Moises Pulido, 1 yıldan uzun bir süre sonra yakalandı.
SAHADA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ
Meksika'da 7 kişilik oynanan bir maç sırasında Moises Pulido isimli bir futbolcu, 16 yaşındaki futbolcu Luis Torres'i sahada döverek öldürdü.
BİR YIL SONRA TUTUKLANDI
The Sun gazetesinin haberine göre; Eylül 2024 yılında yaşanan olayın ardından şüpheli sıfatıyla aranan Moises Pulido, olaydan bir yıl sonra 10 Ekim'de çıkan yakalama kararı sonrasında tutuklandı.
KAFASINA DARBE ALDI, OLAY YERİNDE ÖLDÜ
Haberde, Moises Pulido'nun, kendisine faul yapan Luis Torres'i defalarca yumruk attığı iddiası yer aldı. Kafasına aldığı darbeler sonrası yere yığılan talihsiz gencin, acil servis ekipleri gelmeden önce hayatını kaybettiği belirtildi.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Emrah Taşçı