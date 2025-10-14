Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Futbol sahasında kan donduran olay: Rakibini döverek öldürdü, 1 yıl sonra tutuklandı

Futbol sahasında kan donduran olay: Rakibini döverek öldürdü, 1 yıl sonra tutuklandı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Futbol sahasında kan donduran olay: Rakibini döverek öldürdü, 1 yıl sonra tutuklandı
Futbol, Ölüm, Meksika, Ceza, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Meksika'da oynanan bir maçta Luis Torres isimli 16 yaşındaki bir futbolcuyu döverek öldürdüğü tespit edilen 25 yaşındaki meslektaşı Moises Pulido, bir yıl sonra yakalanarak cezaevine gönderildi.

Meksika'da oynanan bir futbol maçında 16 yaşındaki rakip oyuncu Luis Torres'i öldüren katil futbolcu Moises Pulido, 1 yıldan uzun bir süre sonra yakalandı.

SAHADA DÖVEREK ÖLDÜRDÜ

Meksika'da 7 kişilik oynanan bir maç sırasında Moises Pulido isimli bir futbolcu, 16 yaşındaki futbolcu Luis Torres'i sahada döverek öldürdü. 

Futbol sahasında kan donduran olay: Rakibini döverek öldürdü, 1 yıl sonra tutuklandı - 1. Resim

BİR YIL SONRA TUTUKLANDI

The Sun gazetesinin haberine göre; Eylül 2024 yılında yaşanan olayın ardından şüpheli sıfatıyla aranan Moises Pulido, olaydan bir yıl sonra 10 Ekim'de çıkan yakalama kararı sonrasında tutuklandı.

KAFASINA DARBE ALDI, OLAY YERİNDE ÖLDÜ

Haberde, Moises Pulido'nun, kendisine faul yapan Luis Torres'i defalarca yumruk attığı iddiası yer aldı. Kafasına aldığı darbeler sonrası yere yığılan talihsiz gencin, acil servis ekipleri gelmeden önce hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İrfan Can Kahveci sakat mı, neden kadroda yok? Türkiye-Gürcistan maçında forma giymiyorFed Başkanı Powell'dan 'işsizlik uyarısı'! 'İstihdam artışında keskin yavaşlama'
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fiyaskonun ardından görevine son verildi - SporFiyaskonun ardından görevine son verildiFenerbahçe'de bir ayrılık daha: Toplantı yapıldı, veda kararı çıktı - SporFenerbahçe'de bir ayrılık dahaReal Madrid'e bir Türk daha: Milli yıldızı takibe aldılar - SporReal Madrid'e bir Türk dahaReal Madrid'in Vinicius Jr. kararı: Transfer için tek şart var - SporReal Madrid'in Vinicius Jr. kararı: Transfer için tek şartUdinese efsanesi Di Natale'den Zaniolo açıklaması: Hayal kırıklığı! - SporUdinese efsanesinden Zaniolo açıklaması: Hayal kırıklığı!Barcelona'ya Lewandowski'den kötü haber: El Clasico'yu kaçıracak - SporLewandowski'den kötü haber: El Clasico'yu kaçıracak
Sonraki Haber Yükleniyor...