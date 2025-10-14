Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Dünyanın en büyük moda markaları! Gucci, Chloe ve Loewe'ye 157 milyon ceza

Dünyanın en büyük moda markaları! Gucci, Chloe ve Loewe'ye 157 milyon ceza

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Dünyanın en büyük moda markaları! Gucci, Chloe ve Loewe&#039;ye 157 milyon ceza
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

AB Komisyonu, rekabeti kısıtlayıcı fiyat uygulamaları nedeniyle Gucci, Chloe ve Loewe'ye toplamda 157 milyon avronun üzerinde para cezası kesti. Markaların, perakendecilerin ürün fiyatlarını belirleme yetkisini kısıtlayarak asgari satış fiyatı dayattıkları belirlendi.

AB Komisyonu, lüks moda markalarından İtalya merkezli Gucci, Fransa merkezli Chloe ve İspanya merkezli Loewe'nin Birlik rekabet kurallarını ihlal ettiklerinin belirlendiğini açıkladı.

Açıklamada, "AB Komisyonu, Gucci, Chloe ve Loewe moda markalarına rekabeti kısıtlayıcı fiyatlandırma uygulamaları nedeniyle 157 milyon avronun üzerinde para cezası verdi" ifadesi kullanıldı.

Dünyanın en büyük moda markaları! Gucci, Chloe ve Loewe'ye 157 milyon ceza - 1. Resim

FİYATTA DİKTE!

Markaların, birlikte çalıştıkları bağımsız üçüncü taraf perakendecilerin çevrim içi ve çevrim dışı perakende fiyatlarını belirleme yeteneğini kısıtladığının belirlendiğine işaret edilen açıklamada, firmaların ürünlerine yönelik asgari satış fiyatlarını dikte ettikleri kaydedildi.

Açıklamada, rakip şirketlerin anlaşmalı olarak fiyatları ayarlamalarının fiyatları artırdığı ve tüketicilerin seçeneklerini azalttığı anımsatılarak, bunların rekabeti engelleyici davranışlar olduğu belirtildi.

Üç moda şirketinin yeniden satış fiyatının korunması olarak adlandırılan bir uygulamaya girdiğine dikkat çekilen açıklamada, bunların perakendecilere çeşitli kısıtlamalar getirerek ticari stratejilerine müdahale ettiği ifade edildi.

AĞIR PARA CEZALARI KESİLDİ

Açıklamada, kural ihlali nedeniyle Gucci'ye 119 milyon 674 bin avro, Chloe'ye 19 milyon 690 bin avro ve Loewe'ye 18 milyon 9 bin avro para cezası kesildiği bildirildi.

AB ülkelerinde faaliyet gösteren şirketlerin sektörlerinde rekabete aykırı bir durum olup olmadığını denetleme yetkisi AB Komisyonunda bulunuyor.

AB Komisyonu, söz konusu incelemede rekabet veya antitröst yasalarına aykırı bir durum tespit ederse buna son veriyor ve firmalara yüksek para cezaları kesebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

