Fed Başkanı Powell'dan 'işsizlik uyarısı'! 'İstihdam artışında keskin yavaşlama'

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, son aylarda istihdam risklerinin arttığını ve iş oluşturmada keskin bir yavaşlama yaşandığını belirtti.

İSTİHDAMDA KESKİN YAVAŞLAMA

Powell, Philadelphia’da düzenlenen bir konferansta yaptığı konuşmada, “İşsizlik oranı Ağustos ayına kadar düşük kalsa da, istihdam artışı keskin şekilde yavaşladı; bunun kısmen düşük göç ve işgücüne katılım nedeniyle işgücü büyümesindeki düşüşten kaynaklandığı tahmin ediliyor” ifadelerini kullandı.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD Merkez Bankası bir sonraki Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı 28-29 Ekim 2025 tarihlerinde gerçekleşecek. Faiz kararı ise FED Başkanı Jerome Powell tarafından 29 Ekim akşamı saat 21.00'de açıklanması bekleniyor.

Ayrıntılar geliyor...