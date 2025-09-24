Powell konuştu, altın fren yaptı! Gram fiyatı kritik eşikte

TÜRKİYE GAZETESİ/EKONOMİ SERVİSİ- Küresel piyasalarda altının ons fiyatı dünkü işlemlerde 3.791 dolar ile yeni zirve seviyesini test etti. Ardından gelen sınırı kâr satışları ile birlikte bugünkü işlemlerde ons fiyatı 3.765 dolara yakın görünümünü sürdürüyor.

Piyasalar, ABD Merkez Bankasının (FED) bu yıl kalan toplantılarında iki defa daha 25 baz puanlık faiz indirimi yapılmasını fiyatlamaya devam ediyor.

24 EYLÜL 2025 GRAM ALTIN

İç piyasalarda da ons fiyatına bağlı hareketler devam ediyor. Gram altın fiyatı, aylardır konuşulan ve önemli bir eşik olan 5.000 TL seviyesinin üzerine çıktı. 5.047 TL ile rekor tazeleyen gram fiyatı, bugünkü işlemlere 5.015 TL’ye yakın seviyelerden başlıyor.

Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise gram fiyatı 5.145 – 5.585 TL alım ve satım bandında seyrediyor. Çeyrek altın sabah saatlerinde 8.470 TL’den satılıyor.

FED BAŞKANINDAN MESAJLAR

ABD Merkez Bankasının geçen haftaki faiz indiriminin ardından ilk defa başka platformda açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jerome Powell; para politikası yapıcılarının hem enflasyonu hem de işsizliği düşürme konusunda "zorlu bir durumla karşı karşıya olduğunu” söyledi.

Powell, işgücü piyasasından gelen zayıf sinyaller sebebiyle “faiz oranlarını sabit tutmanın risklerini” de kabul etti.

ÇİFT İNDİRİM GELİR Mİ?

Piyasaların bu yıl çift indirim beklentisine karşılık Powell, “birden fazla indirimin garanti olmadığı” konusunda uyardı ve agresif indirimlerin, enflasyonu yeniden alevlendirebileceği uyarısında bulundu. Bu açılamalar, ons altın fiyatında zirveden sınırlı bir dönüşe sebep oldu.

OECD’NİN TAHMİNLERİ

Bu arada OECD tarafından dün paylaşılan beklentilerde, FED'in bu yıl bir, 2026 başında ise iki indirim için yer olduğu belirtildi.

ABD Başkanı Trump tarafından atanan ve son toplantıda 50 baz puanlık faiz indirimini savunan FED Üyesi Stephen Miran da pazartesi yaptığı açıklamada, faiz oranlarının çok yüksek olduğunu ve agresif faiz indirimleri yapılmazsa işgücü piyasasını riske atılacağını söylemişti.

ALTINDA KRİTİK SEVİYELER

Analistler, kısa vadede ons fiyatında 3.736 ve 3.707 dolar desteklerine dikkat çekerek, bu band üzerinde kalıcılık halinde ons fiyatında yukarı yönlü ivmelenmenin devam edebileceğini ve 3.840 doların önemli bir direnç olarak öne çıkabileceğini aktarıyor.