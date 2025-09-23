Gram altın 5 bin lirayı geçti! “Bekleyin” diyen İslam Memiş tarih verdi

Altın fiyatları rekor kırmaya devam ediyor. Gram altın 5 bin lira eşiğini aşarken, Finans Analisti İslam Memiş, yaptığı değerlendirmelerde yatırımcılara önemli uyarılar ve 2026 yılına dair dikkat çeken tahminlerde bulundu.

A Haber'e konuşan Memiş, gram altının serbest piyasada 5 bin 127 liradan, uluslararası piyasalarda ons altının ise 3 bin 758 dolardan işlem gördüğünü belirterek, “Yaklaşık bir aydır altın tarafında her hafta yeni bir rekor denemesi yaşanıyor. Bu haftaya da yükselişle başladık.” dedi.

Altındaki artışa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Memiş, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine başlamasının ve dolar endeksindeki değer kaybının güvenli liman talebini artırdığını söyledi. Ayrıca jeopolitik gelişmeler ve Birleşmiş Milletler toplantısından gelecek haber akışlarının da piyasalarda belirleyici olacağını ifade etti.

"YATIRIMCI BEKLEMELİ"

Altın yatırımcılarına tavsiyelerde bulunan Memiş, “Eğer nakit ihtiyacınız yoksa, ev veya araba alımı yapmayacaksanız beklemeye devam edin.” ifadelerini kullandı.

2026 TAHMİNİ: 6 BİN 350 LİRA

Orta ve uzun vadeli beklentilerine değinen Memiş, 2026 yılı için ons altında 4 bin 250 dolar, gram altında ise 6 bin 350 lira seviyesini öngördüklerini kaydetti.

Kısa vadede ise kar satışlarına dikkat çeken Memiş, “Agresif yükselişlerden sonra kısa vadeli tepki düşüşleri, teknik düzeltmeler mutlaka olacaktır. Alım yapmak isteyenler bu dönemleri beklemeli.” diye konuştu.

"GÜMÜŞ ALTINI TAHTINDAN ETTİ"

Altına kıyasla gümüşte daha yüksek getiri elde edildiğini belirten Memiş, “Altının gram fiyatı yılın ilk dokuz ayında yüzde 66 kazandırırken, gümüş yüzde 78 getiri sağladı. Bu nedenle gümüş altını tahtından etti.” değerlendirmesinde bulundu.