Gram altın 5 bin lirayı aştı: İslam Memiş’ten kritik uyarılar

Altındaki hızlı yükselişin en önemli nedeninin Orta Doğu’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla tırmanan jeopolitik gerilim olduğunu vurgulayan Memiş, “Altın fiyatları hızlı bir şekilde tekrar yükseliş trendine girdi. Gram altın bugün tüm zamanların rekorunu kırdı.” dedi.

Yatırımcıların panik yapmaması gerektiğini dile getiren İslam Memiş, “Biraz daha kâr satışlarını beklemesi lazım. Yıl sonuna kadar ons altın ve gram altın tarafında yüzde 5-6 civarında bir kâr satışı, bir düzeltme bekliyoruz.” ifadesini kullandı.

Mevcut yatırımcılara da tavsiyede bulunan Memiş, “Eğer nakite ihtiyacınız yoksa, ev veya araba almayacaksanız beklemeye devam edin.” değerlendirmesinde bulundu.

YIL SONU VE 2026 HEDEFİ

Gram altında 5 bin TL seviyesinin aşılmasıyla birlikte yıl sonuna kadar 5 bin 200 TL, ons altında ise 3 bin 750 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydeden Memiş, uzun vadeli hedefini de paylaştı.

“Radarımızda 2026 yılı olacak” diyen Memiş, “2026 yılında gram altında 6 bin 350 TL, ons altında ise 4 bin 250 dolar seviyeleri sürpriz değil. Bu rakamları beklemeye devam ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

A Haber'e değerlendirmelerde bulunan Memiş, bu beklentinin temelinde Amerikan Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine gireceği öngörüsünün bulunduğunu belirterek, “2026 yılına kadar Fed’in en az 6 kez faiz indireceğini düşünüyoruz. Bu süreç jeopolitik gerilimlerle birleşince altın fiyatlarını desteklemeye devam edecek.” dedi.

"ALTIN PUSLU HAVALARI SEVİYOR"

Yıla 3 bin 50 TL seviyesinden başlayan gram altının 9 ayda 1.950 TL artış gösterdiğini hatırlatan Memiş, “Altın puslu havaları seviyor. Bu puslu hava devam ettikçe, endişeler sürdükçe altın fiyatlarındaki yükseliş ivmesi yine devam edecek.” sözleriyle değerlendirmesini tamamladı.