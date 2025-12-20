Formula 1, 2026 sezonuyla birlikte tarihindeki en kapsamlı teknik ve terminolojik revizyonlardan birini hayata geçiriyor. DRS (sürtünme azaltma sistemi) tarih olurken, araçlar küçülüyor ve "overtake mode" (geçiş modu) gibi kavramlar geliyor. İşte yeni dönemin tüm detayları.

Formula 1, 2026 sezonu öncesinde teknik kuralların yanı sıra yarışlarda kullanılan teknik terimleri de yeniliyor. FIA, takımlar ve mühendislerle yapılan çalışmalar sonucunda, yeni düzenlemeleri tanımlamak için ortak bir terminoloji belirlendi. Amaç, teknik ifadeleri sadeleştirerek pilotların pist üzerindeki uygulamalarını daha anlaşılır şekilde aktarmak. 2026 sezonuyla birlikte yayınlarda ve analizlerde kullanılacak yeni terimler ve teknik başlıklar şöyle:

DRS TARİH OLUYOR YENİ MODLAR GELİYOR

F1’in yeni sözlüğünde en dikkat çeken değişiklikler şunlar:

• Overtake Mode (Geçiş Modu): 2011’den beri hayatımızda olan ve tartışmalara yol açan DRS (Drag Reduction System) tarih oluyor. Onun yerini, regülasyonlarda daha önce "Manual Override Mode" olarak bilinen Overtake Mode alıyor.

• Nasıl Çalışır? Bir pilot öndeki araca 1 saniye kadar yaklaştığında, geçişi başlatmak için ekstra güç ünitesini devreye sokabilecek. Belirli bölgelerle sınırlı olan DRS'in aksine, bu mod stratejik olarak turun herhangi bir noktasında kullanılabilecek. Bu da geçişleri "otomatik" olmaktan çıkarıp daha taktiksel bir savaşa dönüştürecek.

• Boost Mode (Güç Artışı): Enerji Geri Kazanım Sistemi'nden (ERS) beslenen, tamamen pilot kontrolünde bir araç.

• Nasıl Çalışır? Pilot tek bir tuşla motor ve bataryadan gelen maksimum gücü açığa çıkarabilecek. Hem atak yaparken (ofansif) hem de yerini korurken (defansif) kullanılabilecek bu mod, teker tekere mücadelelerde kontrolü tamamen pilota bırakıyor.

• Active Aero (Aktif Aerodinami): Ön ve arka kanat elemanlarının dinamik olarak ayarlanabilmesi.

• Nasıl Çalışır? Kanatlar, belirlenen yüksek hız bölümlerinde "Viraj Modu" ve "Düzlük Modu" arasında geçiş yapabilecek. Bu sayede virajlarda maksimum yere basma gücü (downforce), düzlüklerde ise minimum sürüklenme sağlanacak.

• Recharge (Şarj/Dolum): Bataryanın tur içinde yeniden doldurulması süreci.

• Nasıl Çalışır? Enerji sadece frenleme sırasında değil, düzlük sonlarında ayağın gazdan çekilmesiyle ve hatta kısmi güç uygulanan virajlarda bile geri kazanılabilecek.

Formula 1, 2026 sezonu öncesinde teknik kuralların yanı sıra yarışlarda kullanılan dili de yeniliyor

DAHA KÜÇÜK VE DAHA HAFİF ARAÇLAR

2026 devrimi sadece terimlerle sınırlı değil. Araçların fiziksel yapısı da pilot yeteneğini ön plana çıkaracak şekilde değişiyor:

Daha Çevik Yapı: Araçların dingil mesafesi 200mm, genişliği 100mm ve taban genişliği 150mm azalıyor. Minimum ağırlık ise 30kg düşürülerek 770kg'a çekiliyor. Amaç, araçları limitte sürmeyi zorlaştırarak pilotaj farkını ortaya koymak.

Zemin Etkisi Bitiyor: Aracı yere "vakumlayan" zemin tünelleri (ground-effect) kaldırılıyor. Bu, yere basma gücünü %30, sürüklenmeyi ise %40 oranında azaltacak. Bu kombinasyon, araçların düzlüklerde çok hızlı olmasını sağlarken birbirlerini daha yakından takip edebilmelerine imkan sağlayacak.

İnce Lastikler: 18 inç jantlar korunsa da lastikler önlerde 25mm, arkalarda 30mm daralıyor.

Araçların fiziksel yapısı da pilot yeteneğini ön plana çıkaracak şekilde değişiyor

2026 SEZON TAKVİMİ

Yeni dönem teknik olarak Mart ayında başlasa da, hazırlık süreci çok daha erken start alıyor.

• Testler: İlk sezon öncesi testler 26-30 Ocak tarihlerinde Barselona'da kapalı kapılar ardında yapılacak. Yayınlı testler ise 11-13 Şubat ve 18-20 Şubat tarihlerinde Bahreyn'de gerçekleştirilecek.

• İlk Yarış: Sezon, 6 Mart'ta Melbourne, Avustralya'da başlıyor.

24 yarışlık takvimde Amerika Birleşik Devletleri (Miami, Austin, Las Vegas) üç yarışla en çok ev sahipliği yapan ülke olurken, Madrid yeni bir durak olarak takvime ekleniyor. Sezonda ayrıca, aralarında Silverstone ve Singapur'un da bulunduğu altı sprint hafta sonu yer alacak.

Sezon, 6 Mart'ta Melbourne, Avustralya'da başlıyor

İşte Formula 1'in 2026 yarış takvimi:

Yarış 1 - Mart 6-8: Avustralya Grand Prix, Melbourne

Yarış 2 - Mart 13-15: Çin Grand Prix, Shanghai (sprint hafta sonu)

Yarış 3 - Mart 27-29: Japonya Grand Prix, Suzuka

Yarış 4 - Nisan 10-12: Bahreyn Grand Prix, Sakhir

Yarış 5 - Nisan 17-19: Suudi Arabistan Grand Prix, Jeddah

Yarış 6 - Mayıs 1-3: Miami Grand Prix, Miami (sprint hafta sonu)

Yarış 7 - Mayıs 22-24: Kanada Grand Prix, Montreal (sprint hafta sonu)

Yarış 8 - Haziran 5-7: Monaco Grand Prix, Monaco

Yarış 9 - Haziran 12-14: Barcelona-Catalunya Grand Prix, Barcelona

Yarış 10 - Haziran 26-28: Avusturya Grand Prix, Spielberg

Yarış 11 - Temmuz 3-5: Britanya Grand Prix, Silverstone (sprint hafta sonu)

Yarış 12 - Temmuz 17-19: Belçika Grand Prix, Spa-Francorchamps

Yarış 13 - Temmuz 24-26: Macaristan Grand Prix, Budapest

F1 yaz arası.

Yarış 14 - Ağustos 21-23: Hollanda Grand Prix, Zandvoort (sprint hafta sonu)

Yarış 15 - Eylül 4-6: İtalya Grand Prix, Monza

Yarış 16 - Eylül 12-14: İspanya Grand Prix, Madrid

Yarış 17 - Eylül 24-26: Azerbaycan Grand Prix, Bakü

Yarış 18 - Ekim 9-11: Singapor Grand Prix, Marina Bay (sprint hafta sonu)

Yarış 19 - Ekim 23-25: Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix, Texas

Yarış 20 - Ekim 30- Kasım 1: Mexico City Grand Prix

Yarış 21 - Kasım 6-8: Sao Paulo Grand Prix

Yarış 22 - Kasım 19-21: Las Vegas Grand Prix

Yarış 23 - Kasım 27-29: Katar Grand Prix, Lusail

Yarış 24 - Aralık 4-6: Abu Dhabi Grand Prix, Yas Marina

Haberle İlgili Daha Fazlası