Altın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı? İslam Memiş 2025’in yatırım şampiyonunu açıkladı

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 9 Eylül 2025 tarihinde yaptığı açıklamalarla başta altın ve gümüş olmak üzere piyasalardaki hareketliliği değerlendirdi. Altın piyasasında 4 aylık durgunluğun sona erdiğini belirten Memiş, Kasım ayına kadar yükseliş dalgasının devam edeceğini söyledi.

CNN Türk'e konuşan Finans Uzmanı İslam Memiş, "Artık altın için tatil bitti, yeni bir yükseliş dönemi başladı" diyerek yatırımcılarla gram altında 6 bin TL beklentisini paylaştı.

2025'in yatırım şampiyonunu da açıklayan Memiş, bu yatırım aracının uzun vadeli yatırımcılar için önemli bir fırsat olduğunu kaydetti. Peki, 2025'in yatırım şampiyonu altın mı, borsa mı, gümüş mü, dolar mı? İşte İslam Memiş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

ALTIN MI, BORSA MI, GÜMÜŞ MÜ, DOLAR MI?

"Son iki haftadır yatırımcılara düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendirmeleri konusunda uyarılarda bulunuyordum. Nitekim bu öngörüm gerçekleşti. Ons altın geçtiğimiz hafta 3 bin 312 dolara kadar geriledi ancak şu an 3 bin 600 dolar seviyesinde. Gram altın ise serbest piyasalarda Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesi olan 4 bin 857 TL’ye yükseldi. Artık altın için tatil bitti, yeni bir yükseliş dönemi başladı. Artık 5 bin lira kapısı açıldı. Bu 5 gram altında 25 bin TL'ye tekabül ediyor. 2026 yılının ilk yarısında da 6 bin lira beklentim var. O da 30 bin liraya denk geliyor. O yüzden vatandaşlarımız uzun vadeli bir yatırım yaparsa iyi olur.

İSLAM MEMİŞ 2025'İN YATIRIM ŞAMPİYONUNU AÇIKLADI