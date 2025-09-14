Gram altında 6350 TL sesleri... İslam Memiş tarih vererek uyardı!

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, Türkiye’nin ekonomik ve sosyolojik açıdan “kabuk değiştirdiğini” belirterek yatırımcıları sosyal medyadaki söylentilere kapılmamaları konusunda uyardı. Piyasalarda panikle hareket edenlerin kaybedeceğini vurgulayan Memiş, gram altında 4.900 TL’nin altına sarkmalarda 4.850–4.800 TL seviyelerinin fırsat olarak değerlendirilebileceğini, borsada 10.000 puana kadar geri çekilmenin sürpriz olmadığını, Bitcoin’de ise 120 bin dolar seviyesinin kritik eşik olduğunu söyledi. Ayrıca Fed’in çarşamba günü açıklayacağı faiz kararının piyasalar açısından belirleyici olacağını kaydetti.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş

"PAZARTESİYİ GEÇ, ÇARŞAMBAYA BAK"

YouTube kanalında 'Pazartesiyi geç, çarşambaya bak' başlığıyla uyarılarda ve tavsiyelerde bulunan İslam Memiş’in açıklamalarından dikkat çeken kısımlar şöyle:

"Türkiye bir kabuk değişim sürecindedir ve bu değişim süreci çok sancılı oluyor. Sosyolojik olarak, ekonomik olarak. Belki gördüğünüz her şey mantıksız gelebilir ama Türkiye bir kabuk değişimi sürecinde ve bundan sonraki süreçler biraz daha devlet aklıyla, biraz daha devlet modeliyle yapılmaya devam edilecek.

Devlet kudreti diye, devlet gücü diye bir şey var. Devlet, atı da iti de bilir. Devlet bir savaşa girmeden önce itini bağlar, sonra atını nallar. O yüzden bu süreç çok riskli, çok önemli bir süreç. Bir kabuk değiştirme süreci var. Bunları neden anlattım? Konuyu şuraya bağlayacağım: Yine sosyal medyada "Pazartesi günü davalar var, şöyle olacakmış, böyle olacakmış" diye yaygara yapıyorlar. Hiçbir şey olmayacak. Rahat olun. Evet, Türkiye ekonomik olarak bir krizin içinde, ekonomik olarak zor bir süreç var.

"BUNUN BİR FIRSAT OLDUĞUNU SÖYLÜYORUM"

Yüksek enflasyon gibi onlarca olumsuz maddeyi sıralayabiliriz. Ancak her kriz ekonomik olarak bir fırsattır. Siz bu bardağın dolu tarafına mı bakacaksınız, bardağın boş tarafına mı bakacaksınız? Finansal piyasalarda her zaman fırsat kovacaksınız.

Geçen hafta ne fırsatımız vardı? Borsada malum, sert düşüşler vardı. 10.650 puan seviyesinden %50 alım yapmıştık. Tekrar sert bir şekilde 10.350 puan seviyesine kadar geriledi. Yine sosyal medya hesabımdan "yüzde 25'lik kısmımı damla damla değerlendiririm" diye mesaj verdim ama diğer %25'lik kısmım bekler. Aşağıda ne kadar bir alanımız vardı? Geçen hafta izah ettim. 10.000 puan seviyesine kadar aşağıda alan var. Bizim için sürpriz olmayan düşüşler. Nereden geldik bu seviyelere?

11.350 puan seviyelerinden bu seviyelere geldik. Ve özellikle aşağıda alanı var. Borsaya mesafeliyiz, borsa için bekliyoruz diye defalarca bu uyarıyı size yaptım. O yüzden buyurun, fırsat işte! Kademeli toplayın, kademeli toplayın. İlk %50 su içtik, %25 damlaya damlaya oldu. %25'i de kenarda durmaya devam ediyor. O beklediğimiz seviyelere tekrar gerilese yine mesajını vereceğim ne yapacağımızı ve bunun bir fırsat olduğunu söylüyorum.

BITCOIN: 120.000 DOLAR SEVİYESİNE DİKKAT!

Diğer yandan 107.000-108.000 dolar aralığından Bitcoin tarafında, al sana fırsat! 116.000 dolar seviyesine kadar bir yükseliş gördük. Neymiş? Fırsatmış. Gidecek mi? 120.000 dolar seviyesi yukarı yönlü kırıldıktan sonra bakacağız. Biz ana trende odaklanıyoruz. Aradaki dalgalanmalar bizim umurumuzda değil.

ALTIN: KORKUYLA PANİKLE BU FİYATLARDAN ALMAYIN!

Neydi fırsat? Geçen hafta ons altın 45 yılın zirvesine, gram altın Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Ama ne dedik? "Bakın siz 30 Haziran'da 3. Dalış Operasyonu ile birlikte alım yaptınız. Kasıma kadar bekliyorsunuz. Kaşımayın, bekleyin." Kasıma kadar bekliyorsunuz. Alan aldı. Söz dinleyen, laf dinleyen, uyarıları dikkate alan, malı götürdü. Tamam. Uyarıları dikkate almıyor. O tren kaçtıktan sonra arkadan bakan çok olur ya. Onlar ne yaptı? "Uçuyor, kaçıyor, bilmem ne!" E onlara da dedik ki: "Siz tamam o treni kaçırdınız. Söz dinlemediniz, laf dinlemediniz, uyarıları dikkate almadınız. O tren kaçtı. Arkadan bakın ama bakmaya devam edin.

Korkuyla, panikle bu fiyatlardan altın almayın, sakın bekleyin. Kar satışları mutlaka düzenli olarak olacaktır. Her zirveden sonra teknik bir düzeltme mutlaka olacaktır. Nedir? Mesela onun 3643 dolar seviyesinde kapanış yaptı. İlk önce 36.600 doları görelim, sonra 3600 dolar seviyesinin altında sarkmaları görelim. Şöyle birkaç hafta kendine müsaade et, birkaç hafta bekle, soluklan. Ama finansal okuryazar olanlar piyasayı çok güzel bir şekilde okuyor, uyarıları dikkate alıyor. Ama finansal okuryazarlığı olmayan, böyle ‘haniciler’ var ya, "uçtu, kaçtı, tüh" gibi söylemlerle... Onlar fakir kalmaya devam edecek. Onlar için yapacak bir şeyimiz yok. Ama zeki olan insanlar, "Ha evet ya, benim elimde yeni para geçti ve dolayısıyla da altın böyle pik seviyelere ulaştı. Zirveye gitti ve hâlâ gitmeye devam ediyor. Bana yakışan ne? Bir dakika ya. Fırsatlar bitmez. Benim elimde ne var? Para var. E kardeşim altın uçtuysa borsada çakıldı. Al sana fırsat! Altın gittiyse, onun beraberinde Bitcoin düşük mesela" gibi avantajlar var. Ve dolayısıyla bu avantajları değerlendirmek için insanların kendine vakit tanıması lazım.

GRAM ALTIN 6350 TL SESLERİ!

İşte o arkadaşlarımız, iyi niyetli olanlara söylüyorum tabii, temiz insanlara söylüyorum: O temiz, iyi niyetli insanlar eline para yeni geçmişse, o fırsatları kolluyorsa geçen hafta boyunca bütün gün yorumlarımda "bekleyin, sabredin. Birkaç hafta bekleyin" dedim. İşte gram altın 4950 lira seviyesinde ama gram altın tarafında 4.900 TL seviyesinin altında sarkmalarda 4850, devamında 4.800 TL gibi destek seviyeleri var. Buraları bir fırsat olarak değerlendirebilirsiniz.

Artık 5.000 TL kapısı çalındı. Artık biz bu yılı bitirdik, bizim için yıl bitti. Biz artık 2026 yılına odaklandık ve 2026 yılında gram altın tarafında 6.000, devamında 6350 gibi rakamlara odaklandık. Ons altında 4.000, devamında 4.250 dolar gibi rakamlara odaklandık.

"ALTINI OLAN KASIM'A KADAR BEKLESİN"

O yüzden şunu söylemek istiyorum: Elinde altın bulunduran arkadaşlarımız, yine panik yok, panik yok. Kasıma kadar malda beklemeye devam ediyoruz. Ama eline yeni para geçmiş, temiz kalpli, iyi insanlara diyorum ki biraz sabredeceksin, biraz bekleyeceksin. O kar satışlarında bir fırsat olarak değerlendireceksin. Ölmezsem, burada olursam ben zaten size söyleyeceğim: "Hani bekliyordunuz ya o düşüşler işte geldi, alabilirsiniz bunu." Yıl içinde size defalarca kez anlatıyorum, bunu defalarca kez uyarıyorum. İşte şu anda panik yapmama zamanı, sakin olma zamanı.

İlgili Haber Altının kilogram fiyatı 4 milyon 920 bin liraya yükseldi

Altın tarafında 30 Haziran'da üçüncü dip, üçüncü dalgayı yakaladık, aldık. Kasıma kadar malda bekliyoruz. Ha, cesareti olan varsa satsın, tekrar gerilediği zaman yerine koyabiliyorsa koysun. Ama bende o kadar cesaret yok. Yani ben şu anda açığa oynayacak kadar, short pozisyonu açacak kadar bir pozisyonum veya bir cesaretim yok. Ha, onun kralını ben yapacağım zaten. Ne zaman yapacağım? Ekim sonu olur, Kasım ortası olur. Short pozisyonun kralını ben açacağım zaten. Ama şu anda değil. Şu an hava puslu. Bu puslu hava dağılsın, ondan sonra gereken her şeyi ben size tek tek anlatırım.

"ZİRVEYE GİDİNCE HERKES GÜMÜŞÇÜ OLDU"

Gümüş tarafında 56 lira seviyesi görüldü, ons tarafta 42 dolar seviyesi görüldü. Şimdi "gümüş, altını tahtından etti" ya! Ne diyorduk biz Nisan ayında? Bizim birincimiz gümüştü. Ha, zirveye gidince herkes gümüşçü oldu. Oho, herkes gümüş almaya gidiyor! Ben de diyorum ki: "Sakin olun. Şimdi değil o. Biraz satışları gelsin ondan sonra girersiniz." Ve dolayısıyla yatırımcılar bir noktada kendine zaman tanıyacak. Sabır, sabır çok önemli bir ilaçtır.

ÇARŞAMBA GÜNÜNE DİKKAT!

Petrol fiyatları da 66.62 dolar seviyesinde kapanış yaptı, haftayı tamamladı. Burada 63-68 dolar aralığında işlem görmeye devam edecek. Bitcoin tarafında yine yukarı yönlü hareketler devam ediyor. Önümüzdeki hafta önemli ve kritik. Neden? Önümüzdeki hafta Çarşamba günü Amerika Merkez Bankası Fed faiz kararını açıklayacak. Önümüzdeki haftayı ikiye ayırıyoruz: Çarşamba'dan önce, Çarşamba'dan sonra.