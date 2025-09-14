CHP duruşmasında gözler kararda! Hukukçular, bütün seçenekleri değerlendirdi

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’na yönelik şaibe iddiasıyla açılan davanın Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde görüşülmesine yarın devam edilecek. Türkiye’nin gözü kulağı bu davaya çevrilmişken; duruşmanın ertelenmesi, ertelenirse yönetim için tedbir kararı çıkması, mutlak butlan kararı, çağrı heyeti görevlendirilmesi ya da görevsizlik kararı verilmesi gibi bütün ihtimaller tartışılıyor.

Hukukçular Aylin Esra Eren, Uğur Poyraz ve Dr. Öğr. Üyesi Volkan Aslan, gazetemize dava ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Hukukçuların görüşleri özetle şöyle:

"MAHKEME İPTAL KARARI VEREBİLİR"

Aylin Esra Eren: Bu durum bir siyasi parti için oldukça zorlayıcı. Davadan mutlak butlan kararı 15 Eylül’de çıksa bile bu karara karşı istinaf ve Yargıtay itiraz yolları açık olacaktır. İddialar doğruysa, mahkeme iptal kararı verebilir. Ancak hukuken bunun kısa vadede büyük değişikliklere yol açmayacaktır. Mahkeme ancak bir tedbir kararı verir ise tedbirler hemen sonuç doğuracaktır. Eğer dava konusu iddialar doğru ise; yalnızca mutlak butlan kararı değil mahkeme iptal kararı da verebilecektir.

"YSK KARARLARI KESİN NİTELİKTEDİR"

Uğur Poyraz: Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararları, anayasaya göre kesin niteliktedir ve hiçbir yargı merciinde bu kararlara karşı dava açılamaz. Açılmışsa dahi derhâl reddedilmelidir. Hukukta kurallar açıktır; nasıl ki ‘iki kere iki dört ederse’, YSK kararları da tartışılamaz ve bağlayıcıdır. Mahkemelerin, siyasi saiklerle değil, yasalar doğrultusunda karar vermesi, hukuk devleti ilkesinin temel şartıdır. Aksi takdirde hem yargı bağımsızlığı zedelenir hem de toplumun adalete olan güveni sarsılır.

"BAŞKA KİŞİLER DE ATANABİLİR"

Volkan Aslan: Mahkeme, geçici bir yönetim atanmasına ve bu yönetimin kurultay sürecini başlatmasına karar verebilir. Bu geçici yönetim illa önceki yönetimden oluşmak zorunda değildir; başka kişiler de atanabilir. Ancak mahkemenin atayacağı yönetim, geçici bir yönetim olacak ve yeni kurultay yapılarak yeni yönetim seçilecektir. Zaten CHP’nin olağanüstü kurultay kararı aldığı düşünüldüğünde, mahkemenin böyle bir karar almasının pratiğe yansıması sınırlı olacaktır.