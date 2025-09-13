Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Kılıçdaroğlu'nu sinirlendiren 'yatak' iddiası! Sessizliğini bozdu, sert konuştu

Kılıçdaroğlu'nu sinirlendiren 'yatak' iddiası! Sessizliğini bozdu, sert konuştu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Kılıçdaroğlu&#039;nu sinirlendiren &#039;yatak&#039; iddiası! Sessizliğini bozdu, sert konuştu
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP'nin 15 Eylül'deki kurultay davası öncesi 'genel merkeze yatak' iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Sözcü yazarı Saygı Öztürk'ün yazısı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini bozdu.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaos dolu günler sürüyor. Partide 'kayyım' tartışmaları devam ederken, bir yandan da gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay davasına çevrildi.

Parti kurultayının iptaline ilişkin davada 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçebileceği konuşuluyor. İddialar kulislerde gündem olmaya devam ederken; Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dün köşesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı ve ilginç ifadeler kullandı.

GENEL MERKEZE 'YATAK' İDDİASI

"Kılıçdaroğlu çalışmalarını sürdürecek, giriş-çıkışlarda muhtemel protestoları dikkate alınıp, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz" diyen Öztürk, yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Hatta bunun için genel merkeze yatak da konulması da gündemde. Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı dönemden günümüze kadar geçen sürede yapılan çalışmaları inceleyecek, bu süreçte atılabilecek yeni adımları belirleyecek. Kılıçdaroğlu, aralarında bazı grup başkanvekili ve milletvekilleri ile yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen belediye başkanları için tasfiye sürecini başlatacak."

KILIÇDAROĞLU'NDAN SERT CEVAP

CHP'deki sürece rağmen sessizliğini koruyan ve hiçbir açıklamada bulunmayan Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün yazısına sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski CHP lideri, açıklamasında sert ifadeler kullandı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Öztürk'ün yazısına cevabı:

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür.

Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Türkiye karşısında kabus gördüler! Yunanistan tarihi yenilgiyi konuşuyor: Hayale inandık, hayal ürünü çıktı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Diyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbe! 18 kişi tutuklandı - GündemDiyarbakır'da zehir tacirlerine büyük darbeDükkanlarını kapatıp ülkelerine dönüyorlar! Bir kentimizde Suriyeli göçü - GündemBir kentimizde Suriyeli göçüCumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti! İşte cenaze programı - GündemCumhurbaşkanı Başdanışmanı hayatını kaybettiKuaförde yaptırmadığı işlem kalmadı! Sigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştı - GündemSigara içme bahanesiyle çıkıp kayıplara karıştıMeteoroloji'den İstanbul dahil birçok kente kritik uyarı! Kuvvetli geliyor - Gündemİstanbul dahil birçok kente kritik uyarıBayrampaşa Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturması! Başkan dahil 48 kişi gözaltında - GündemBir belediyeye daha "yolsuzluk" soruşturması
Sonraki Haber Yükleniyor...