Kılıçdaroğlu'nu sinirlendiren 'yatak' iddiası! Sessizliğini bozdu, sert konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) kaos dolu günler sürüyor. Partide 'kayyım' tartışmaları devam ederken, bir yandan da gözler 15 Eylül'deki şaibeli kurultay davasına çevrildi.

Parti kurultayının iptaline ilişkin davada 'mutlak butlan' kararı çıkması halinde, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçebileceği konuşuluyor. İddialar kulislerde gündem olmaya devam ederken; Sözcü yazarı Saygı Öztürk, dün köşesinde konuya ilişkin bir yazı kaleme aldı ve ilginç ifadeler kullandı.

"Kılıçdaroğlu çalışmalarını sürdürecek, giriş-çıkışlarda muhtemel protestoları dikkate alınıp, Kılıçdaroğlu'nun genel merkezde kalmasını öneriyoruz" diyen Öztürk, yazısında şu ifadelere yer vermişti:

"Hatta bunun için genel merkeze yatak da konulması da gündemde. Kılıçdaroğlu, genel başkanlıktan ayrıldığı dönemden günümüze kadar geçen sürede yapılan çalışmaları inceleyecek, bu süreçte atılabilecek yeni adımları belirleyecek. Kılıçdaroğlu, aralarında bazı grup başkanvekili ve milletvekilleri ile yolsuzluğa bulaştığı iddia edilen belediye başkanları için tasfiye sürecini başlatacak."

CHP'deki sürece rağmen sessizliğini koruyan ve hiçbir açıklamada bulunmayan Kılıçdaroğlu, Öztürk'ün yazısına sessiz kalmadı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan eski CHP lideri, açıklamasında sert ifadeler kullandı.

İşte Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Öztürk'ün yazısına cevabı:

"Saygı Öztürk gibi, kendisine ve okuyucu kitlesine çok saygı duyduğum bir gazetecinin benimle alakalı bir konuyu bana sormayarak ve benden teyit almadan haber yapması ve böyle çirkin bir provokasyona alet olması beni derinden üzmüştür.

Söz konusu haberde geçen hiçbir iddia doğru değildir. Tekrar ediyorum; basın mensuplarına iletilmek üzere siyasi mesaj vermesi için konuştuğum bir tek yakınım yoktur. Lütfen provokasyonlarla toplumu yanıltmayın."