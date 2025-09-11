Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Kurultay soruları havada kaldı! Kılıçdaroğlu'ndan tek kelime yok

Kurultay soruları havada kaldı! Kılıçdaroğlu'ndan tek kelime yok

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı cenaze töreninde gazetecilerin kendisine yönelttiği sorulara cevap vermeden alanı terk etti.

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski TBMM başkanı Cahit Karakaş için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA MİKROFON UZATTILAR

Pazartesi günü Ankara'da görülecek CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava öncesinde gözler eski lidere çevrilirken; gazeteciler, Meclis çıkışında görüntülediği Kılıçdaroğlu'na mikrofon uzattı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Kılıçdaroğlu, “15 Eylül’e dair bir beklentiniz var mı?”“Son yaşananlarla ilgili değerlendirmeniz olur mu?” sorularını cevapsız bıraktı ve aracına yöneldi.

Gazetecileri görmezden gelen Kılıçdaroğlu'nun o anları kameralara yansıdı.

