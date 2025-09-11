Kurultay soruları havada kaldı! Kılıçdaroğlu'ndan tek kelime yok

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden eski TBMM başkanı Cahit Karakaş için Meclis’te düzenlenen cenaze törenine katıldı.

KILIÇDAROĞLU'NA MİKROFON UZATTILAR

Pazartesi günü Ankara'da görülecek CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin dava öncesinde gözler eski lidere çevrilirken; gazeteciler, Meclis çıkışında görüntülediği Kılıçdaroğlu'na mikrofon uzattı.

SORULARI CEVAPSIZ BIRAKTI

Kılıçdaroğlu, “15 Eylül’e dair bir beklentiniz var mı?”, “Son yaşananlarla ilgili değerlendirmeniz olur mu?” sorularını cevapsız bıraktı ve aracına yöneldi.

Gazetecileri görmezden gelen Kılıçdaroğlu'nun o anları kameralara yansıdı.