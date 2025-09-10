Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Özgür Özel'e soğuk duş! Miting yapacağı meydana "Kılıçdaroğlu" pankartı astılar

Özgür Özel'e soğuk duş! Miting yapacağı meydana "Kılıçdaroğlu" pankartı astılar

- Güncelleme:
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

CHP içinde kazan kaynarken bu akşam Özgür Özel'in Kadıköy'de miting düzenleyeceği alana, "Milletin umudu Kılıçdaroğlu" pankartı asıldı. Kılıçdaroğlu cephesinden konuyla ilgili jet bir açıklama geldi.

CHP içinde 'şaibeli' kurultay tartışmaları sürerken diğer taraftan da İstanbul teşkilatındaki 'başkanlık' krizi sürüyor.

Gelişmeler dikkatle takip edilirken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam saat 20.30'da Kadıköy'de "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılacak.

KILIÇDAROĞLU PANKARTI ASILDI

Ancak miting öncesi dikkat çeken bir olay yaşandı. Miting bölgesindeki Söğütlüçeşme üst geçidine “Halkın partisini hırsızlar değil halk partililer yönetecek. Milletin son umudu Kemal Kılıçdaroğlu” pankartı asıldı.

KILIÇDAROĞLU CEPHESİNDEN JET AÇIKLAMA

Özel'e gözdağı olarak yorumlanan bu pankartın ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'ten bir açıklama geldi. Çelik, "Kimin astığını bilmiyoruz ancak pankartın Kemal Bey ve ekibiyle bir ilgisi yok" ifadelerini kullandı.

