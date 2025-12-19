Yapılan bir araştırmada daha fazla kas kütlesine sahip olmanın, beynin yaşlanmasına karşı koruma sağladığı tespit edildi.

Kuzey Amerika Radyoloji Derneğinin yıllık toplantısında sunulacak araştırması, spor yapmanın bir faydasını daha ortaya koyuyor.

Araştırmaya göre, egzersiz yapmak sadece insanı fiziksel olarak sağlıklı ve güçlü yapmakla kalmıyor, sarkopeni olarak bilinen yaşla ilgili problemlere karşı savaşta da önemli rol oynuyor.

Vücutta daha fazla kas kütlesine sahip olmanın, beynin yaşlanmasına karşı koruma sağladığı tespit edildi. Buna karşılık, vücudun derinlerinde bulunan ve hayati organları çevreleyen yağ da beyin yaşlanmasını hızlandırıyor.

Yüzde 52’si kadın, ortalama 55 yaşlarında 1.164 sağlıklı yetişkin üzerinde yapılan incelemede katılımcıların her biri tam vücut MR taramasından geçirildi. Çalışmanın kıdemli yazarı Dr. Cyrus Raji “Daha fazla kas kütlesine ve daha az gizli karın yağına sahip vücutların, daha sağlıklı ve genç görünümlü beyinlere sahip olma ihtimali daha yüksektir” ifadesini kullandı.

