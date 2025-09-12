Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
CHP'de "mutlak butlan" seferberliği: Genel Merkezi direniş üssüne çevirecekler

CHP'de "mutlak butlan" seferberliği: Genel Merkezi direniş üssüne çevirecekler

CHP 38. Olağan Genel Kurultay davasında gözler çıkacak karara çevrildi. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Özgür Özel'in de artık mutlak butlan ihtimaline inandığına vurgu yaparak "CHP Genel Merkezi dahil her yerde mutlak butlan bekleniyor" dedi.

CHP'de Özgür Özel ve ekibi 15 Eylül'de görülecek 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davadan çıkacak karara hazırlanıyor. 

Davaya ilişkin son gelişmeler TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında masaya yatırıldı. 

CHP'de

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, programda yaptığı değerlendirmede Özgür Özel'in de artık mutlak butlan ihtimaline inandığına dikkat çekerek "CHP Genel Merkezi dahil her yerde mutlak butlan bekleniyor" sözlerini kullandı. 

Atik “CHP'de direniş hazırlıkları devam ediyor. 14 Eylül'deki miting için 81 ilden tüm CHP'liler davet edildi. Binlerce CHP'li genel merkeze etten duvar örecek" dedi.

CHP'de

"KILIÇDAROĞLU HEMEN GİTMEZ"

Mutlak butlan kararı sonrası Kılıçdaroğlu'nun görevi devralacağının altını çizen Atik "Kemal Bey'in hemen genel merkeze gideceğini düşünmüyorum. Genel Başkan neredeyse genel merkez orasıdır" şeklinde konuştu.

"GERİ ADIM ATMAZ"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'in konuşması çağrısı karşısında sesiz kalacağını ifade eden Gazeteci Şamil Tayyar "Özgür Bey'in hiçbir çağrısının Kemal Bey'de karşılığı yok. Kılıçdaroğlu geri adım atacak gibi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

