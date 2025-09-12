Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Ekonomi > Altının kilogram fiyatı 4 milyon 920 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 920 bin liraya yükseldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 4 milyon 920 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 890 bin lira, en yüksek 5 milyon lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,6 artışla 4 milyon 920 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün, günü 4 milyon 890 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 3 BİN 147 KİLOGRAM OLDU 

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 15 milyar 268 milyon 766 bin 466,18 lira, işlem miktarı ise 3 bin 147,33 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 15 milyar 406 milyon 593 bin 183,11 lira olarak gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Kuveyt Türk Katılım Bankası ile Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

  STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış4.890.000,003.680,00
 En Düşük4.890.000,003.586,80
 En Yüksek5.000.000,003.704,00
 Kapanış4.920.000,003.623,00
 Ağırlıklı Ortalama4.911.000,993.634,91
 Toplam İşlem Hacmi (TL)15.268.766.466,18 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)3.147,33 
 Toplam İşlem Adedi167 
