İslam Memiş gram altın yatırımcılarını uyardı: Bu rakamı görürseniz orayı hemen terk edin!

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın yatırımcılarına önemli uyarılarda bulundu.

Dolandırıcıların internet üzerinden sahte altın pazarlamaya çalıştığını söyleyen İslam Memiş, altının mümkün mertebe kuyumculardan alınması gerektiğini vurguladı.

Kalpazanların internete gerçek altın fotoğrafları koyduklarını aktaran İslam Memiş'in açıklamalarında şu ifadeler öne çıktı:

"BU RAKAMI GÖRÜRSENİZ ORAYI HEMEN TERK EDİN!"

"Genelde düşük ayarlı birebir taklit ürünleri internette çok satıyorlar. O yüzden vatandaşlarımızın internetten alışveriş yaparken oldukça dikkat etmesi lazım.

Siz geldikten sonra ya da bozdurmaya geldiğiniz zaman anlıyorsunuz ama iş işten geçmiş oluyor. Bunu çarşı-pazarda zaten 50 liraya satıyorlar.

Art niyetli, kötü niyetli insanlar da akrabalarının, eşinin, dostunun yanına giderken böyle uyanıklıklar yapıyorlar. Çarşı pazarda bilerek ve isteyerek bunları satın alıyorlar. Ondan sonra sektörün itibarı zedeleniyor. Halbuki bunun çarşı-pazarda satılmasının yasaklanması lazım.

Tüketicilerimizin çok dikkat etmesi lazım. Mesela gram altın 4.920 lira seviyesinde. İnternette 4.000 gibi bir rakam görürlerse orayı terk etsinler."