Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı YPG/SDG'ye Suriye ordusuna entegre olması için verilen süre 31 Aralık'ta son buluyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, SDG'nin Suriye ordusuna entegre olmaması durumunda yaşanacak senaryoya ilişkin, "Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazırdır, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Önümüzdeki dönemde ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız." ifadelerini kullandı.

AKİF BÜLBÜL - ANKARA Suriye'deki terör örgütü SDG'ye verilen sürenin yaklaştığı şu günlerde, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'den dikkat çeken açıklamalar geldi.

Milli Savunma Bakanı Güler, Ankara'da Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda, basın yayın kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını cevapladı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Bakan Güler, Suriye'deki olayların gelişimini dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Başından itibaren duruşumuzu belirledik ve bunda da herhangi bir geri adım atılması söz konusu değil. Suriye'de yeni bir hükümet kurulmuştur, yeni bir devlet başkanı vardır, onlara ülkede düzeni sağlamaları için bir süre tanımak gerekir diye düşünüyoruz. Suriye Devlet Başkanı, ülkesindeki bütün grupları kucaklayacağını açıkladı ve buna uydu, uymaya da devam ediyor." dedi.

"HER TÜRLÜ GELİŞMEYE KARŞI PLANLARIMIZ HAZIR"

Suriyeli yöneticilerle yaptıkları görüşmelerde kendilerinin SDG'nin entegrasyonuna yönelik tutumunu gördüklerini ve anladıklarını ifade eden Bakan Güler, "Bizim her türlü gelişmeye karşı planlarımız hazırdır, ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz, bugüne kadar ne yaptıysak yine aynısını yapmaya gücümüz, kudretimiz vardır. Ancak birlik ve bütünlüğünü sağlamak üzere öncelikle yeni Suriye hükümeti gerekli inisiyatifleri geliştirecektir. Biz de buna destek oluruz." şeklinde konuştu.

Türkiye Gazetesi Ankara Temsilcisi Akif Bülbül ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler

ABD İLE GÖRÜŞ AYRILIĞI VAR MI?

SDG'nin entegrasyonu konusunda ABD ile görüşmelerin devam ettiğini söyleyen Güler, "ABD'nin düşünceleri epey değişti. ABD'li dostlarımız şu anda gerçekleri daha iyi görüyor ve bu konudaki görüş farklılığımız azalıyor. Biz ne istediğimizi açık açık ifade ettik. Bu konudan geri adım yok. Mutlak surette Suriye ordusuna entegre olacaklar. SDG de entegrasyondan bahsediyor ama onların bahsettiği birlik halinde entegrasyon. Birlik olarak değil ferdi olarak entegre olmaları lazım. Aksi halde bunun adı entegrasyon olmaz." dedi.

"İHTİYAÇ OLURSA GEREKENİ KİMSEYE SORMADAN YAPARIZ"

Terör örgütü SDG'nin, Suriye ordusuna entegre olmaması halinde olacaklardan bahseden Bakan Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Biz 2016'dan itibaren Suriye'deki harekâtlarımızı yaparken, ABD de oradaydı, Rusya da oradaydı ve biz yapılması gerekeni hiç kimseye sormadan yaptık ve bitirdik. Önümüzdeki dönemde de ihtiyaç olursa gerekeni kimseye sormadan yaparız."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Yıllık Değerlendirme Toplantısı'nda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

TERÖR ÖRGÜTÜ SDG'NİN TÜNEL KAZMA FAALİYETLERİ

Bakan Güler, "Tel Rıfat bölgesinde 302 kilometre tünel imha faaliyetini tamamladık. Menbic'te ise 430 kilometre tüneli imha ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Toplam imha ettiğimiz tünel uzunluğu 732 kilometredir. Bu sayede buralara insanların gelip hem yerleşmelerine hem de tarım yapmalarına imkan sağlıyoruz." şeklinde konuştu.

"YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Suriye'ye yapılan Zeytin Dalı Harekâtı'nda terör örgütünden temizlenen Afrin'i kontrol altına aldıklarında bütün camiler, kiliseler, okulların, teröristlerin karargâhı haline geldiğini anımsatan Bakan Güler, şunları kaydetti:

"Afrin'i terörden temizleyerek tespit ettiğimiz bütün tünelleri imha ettik. Bölgenin en büyük barajı Afrin'in kuzeyinde olmasına rağmen halk susuz bırakılmıştı. Orayı güvenli ve yaşanabilir bir hale getirdik. Terör örgütünün Rakka ve Deyrizor’daki devam eden tünel kazma faaliyetlerini de yakından takip ediyoruz."

Haberle İlgili Daha Fazlası