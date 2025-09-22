Altın ve gümüşte yükseliş sürüyor: İslam Memiş’ten kritik uyarı

Ons altın, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentilerinin güçlenmesiyle 3.728 dolara yükselirken, gram altın 4.961 TL, gümüşün ons fiyatı da 43,66 dolar ile yeni bir rekor kırdı. Serbest piyasada fiyatların 5.000 TL’yi aşması yatırımcıların ilgisini artırırken, Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, gram altın almak isteyenler için kritik uyarılarda bulundu.

GRAM ALTIN ALMAK İ Ç İN BU HAFTA UYGUN DEĞİL

Memiş,"Yurt içi piyasalarda gram TL şu anda 5.064 lira seviyesinde. Yukarda 5.080 lira direnci var. Bu seviyelerden gram altın almak için kesinlikle doğru bir zaman değil. Kar satışlarını ve ons altını beklemeye devam edin." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak nakite ihtiyacı olan yatırımcılar için Memiş, şu tavsiyede bulundu:

"Ev, araba veya arsa alacaksanız ya da TL’ye ihtiyacınız varsa, bu hafta altını bozdurmak mantıklı olabilir. Ancak nakite ihtiyacınız yoksa kar satışı yapmayın ve beklemeye devam edin."

G ÜMÜ ŞTE DE ALIM ZAMANI DEĞİL

Uluslararası piyasalarda gümüşün ons fiyatı 43,66 dolar seviyesinde bulunuyor ve yeni bir rekor denemesiyle haftaya başladı. Memiş, gümüşte alım için doğru zamanın henüz gelmediğini belirtti:

"Yeni altın tarafında beklediğim düşüşleri gümüşte de bekliyorum. Ons gümüş yıl sonuna kadar 40 dolar denemesini tekrar yapabilir, ana hedefimiz 45 dolar. Hemen gümüş almak için bu hafta uygun değil."

Gram gümüş ise 58,20 TL ile yeni bir rekor denemesi gerçekleştirdi. Memiş, 55 TL seviyesinin gerçekleşmesi sonrası 60 TL hedefinin yıl sonuna kadar devam ettiğini açıkladı.

"Bu seviyelerden gram gümüş almak için uygun bir zaman değil. Kar satışlarını ve ons gümüşü beklemeye devam edin. Ancak nakite ihtiyacı olanlar bu fırsatı değerlendirebilir."

PİYASALARDA BU HAFTA ÖNE ÇIKACAK GEL İŞMELER

Memiş, küresel ve yurt içi piyasalarda bu hafta önemli veri akışlarının sınırlı olacağını, özellikle Fed Başkanı Powell’ın açıklamalarının öne çıkacağını belirtti:

"Bu hafta yurtdışından gelen haber akışları daha önemli olacak ve genel olarak dış politika gündemde olacak."

MEM İŞ’İN UZUN VADELİ TAHMİNLERİ

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Memiş’in uzun vadeli tahminlerine göre: