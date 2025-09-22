Borsada 12 bin yolculuğu mu? BİST 100 endeksi tarihî rekora yaklaştı!
Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,54 primle 11.468 puandan kapanış yaptı ve 11.605’te bulunan zirve seviyeye oldukça yaklaştı. Siyasi belirsizliğin azalması ve ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik pozitif beklentiler endeksi desteklerken; Gedik Yatırım tarafından paylaşılan analizde, BİST 100’de 11.605’in kritik bir direnç olduğu, bu seviyenin aşılması halinde 11.800 – 12.00 bandının hedef olabileceği öngörüldü.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Geçen hafta pozitif seyreden piyasalar, yeni haftaya da olumlu bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın ilk işlem gününde %1,54 primle 11.468 puandan kapandı. Endeks, gün içerisinde en yüksek 11.540’ı test etti ve tarihî zirve olan 11.605’e oldukça yaklaştı.
CHP’de olağanüstü kurultayın hafta sonunda problemsiz olarak yapılması ve ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik, iki ülke başkanının bir araya geleceği yönündeki haberler piyasalara pozitif yansıdı.
Bankacılık endeksinde yükseliş %2’yi aşarken, sınai endeks %1,35 ve hizmetler endeksi %1,40 civarında prim yaptı.
BORSADA TEKNİK GÖRÜNÜM
Gedik Yatırım tarafından paylaşılan borsa analizinde, “BİST 100 endeksi geçen haftayı %8,89 oranında bir güçlü değer artışıyla 11.295 puandan tamamladı. Direnç olarak öne çıkan ve geçen sene temmuz ayındaki zirve seviyesinin bulunduğu 11.252 üzerinde gerçekleşen haftalık kapanış olumlu bir görünüme işaret etti. Endekste yükseliş eğiliminin etkisini sürdürmesi durumunda 11.450-11.500 aralığı kısa vadeli ilk direnç bölgesidir.” ifadelerine yer verildi.
12 BİN YOLCULUĞU BAŞLADI MI?
11.500’ğü üzerinde ise 26 Ağustos’ta test edilen ve tarihî zirvenin bulunduğu 11.605 seviyesinin direnç olarak önem kazanacağı aktarılan analizde, “11.605 seviyesi aşılabilir ve üzerinde kapanışlar kaydedilebilirse, yükseliş yeni bir ivme ve güç kazanabilir. Dolar bazlı grafikte 285,22 seviyesi (TL bazlı 11.800) ile devamında 12.000 bölgesi direnç konumunda bulunmaktadır. Psikolojik açıdan güçlü bir direnç olarak çalışabilecek 12.000 üzerine yerleşmelerde ise yükseliş eğilimi gücünü koruyabilir. Bu durumda 12.150 – 12.300 bölgesine doğru yükselişler kaydedilebilir.” denildi.
ERDOĞAN-TRUMP GÖRÜŞMESİ
Ünlü&Co tarafından paylaşılan günlük bültende ise Borsa İstanbul’un, siyasi tansiyonun azalmasının verdiği kuvvetli destekle, yurt dışı piyasalardan belirgin şekilde pozitif ayrıştığına dikkat çekildi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın, 25 Eylül’de Washington’da bir araya gelmesinin de önemine değinilen analizde, “Trump’ın yaptığı açıklamaya göre görüşmelerde; Boeing uçaklarının büyük çaplı alımı, kapsamlı bir F-16 anlaşması ve F-35 görüşmelerinin devam etmesi masada olacak.” bilgileri paylaşıldı.