Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak!

- Güncelleme:
Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak!
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Piyasalarda yeni hafta başlarken, Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket bu hafta temettü dağıtacak. Bu kapsamda Ayen Enerji, Escar Filo Kiralama, Altınkılıç Gıda, Maçkolik, Desa Deri, Adel Kalemcilik ve Ziraat GYO, temettü ödeyecek şirketler arasında yer alıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta yeniden 11.252 direncini aşarken, yeni hafta da olumlu beklentilerle başlıyor. Endeks için 10.900-11.250 bandının önemli bir destek bölgesi olduğu vurgulanırken; bu bölge üzerinde kalıcılık halinde borsanın yeniden 11.605 zirvesine doğru hareketlenebileceği ifade ediliyor. 

BU HAFTA 7 HİSSE TEMETTÜ VERECEK

Öte yandan bu hafta borsada 7 hisse temettü ödemesi yapacak. Bu hisseler ve temettü tarihleri şöyle: 

22 EYLÜL 2025

Ayen Enerji (AYEN)

-Hisse Başına Net: 0,21 TL

-Temettü verimliliği: %0,70

Escar Filo Kiralama (ESCAR)

-Hisse Başına Net: 0,10 TL

-Temettü verimliliği: %0,54

Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak! - 1. Resim

Altınkılıç Gıda (ALKLC)

-Hisse Başına Net: 0,01 TL

-Temettü verimliliği: %0,01

24 EYLÜL 2025

Maçkolik (MACKO)

-Hisse Başına Net: 0,47 TL

-Temettü verimliliği: %1,13

25 EYLÜL 2025

Desa Deri (DESA)

-Hisse Başına Net: 0,06 TL

-Temettü verimliliği: %0,40

26 EYLÜL 2025

Adel Kalemcilik (ADEL)

-Hisse Başına Net: 0,49 TL

-Temettü verimliliği: %1,43

Ziraat GYO (ZRGYO)

-Hisse Başına Net: 0,06 TL

-Temettü verimliliği: %0,27

