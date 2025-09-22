Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak!

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta yeniden 11.252 direncini aşarken, yeni hafta da olumlu beklentilerle başlıyor. Endeks için 10.900-11.250 bandının önemli bir destek bölgesi olduğu vurgulanırken; bu bölge üzerinde kalıcılık halinde borsanın yeniden 11.605 zirvesine doğru hareketlenebileceği ifade ediliyor.

BU HAFTA 7 HİSSE TEMETTÜ VERECEK

Öte yandan bu hafta borsada 7 hisse temettü ödemesi yapacak. Bu hisseler ve temettü tarihleri şöyle:

22 EYLÜL 2025

Ayen Enerji (AYEN)

-Hisse Başına Net: 0,21 TL

-Temettü verimliliği: %0,70

Escar Filo Kiralama (ESCAR)

-Hisse Başına Net: 0,10 TL

-Temettü verimliliği: %0,54

Altınkılıç Gıda (ALKLC)

-Hisse Başına Net: 0,01 TL

-Temettü verimliliği: %0,01

24 EYLÜL 2025

Maçkolik (MACKO)

-Hisse Başına Net: 0,47 TL

-Temettü verimliliği: %1,13

25 EYLÜL 2025

Desa Deri (DESA)

-Hisse Başına Net: 0,06 TL

-Temettü verimliliği: %0,40

26 EYLÜL 2025

Adel Kalemcilik (ADEL)

-Hisse Başına Net: 0,49 TL

-Temettü verimliliği: %1,43

Ziraat GYO (ZRGYO)

-Hisse Başına Net: 0,06 TL

-Temettü verimliliği: %0,27