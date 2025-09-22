Bu hafta 7 hisse temettü dağıtacak!
Piyasalarda yeni hafta başlarken, Borsa İstanbul’da işlem gören 7 şirket bu hafta temettü dağıtacak. Bu kapsamda Ayen Enerji, Escar Filo Kiralama, Altınkılıç Gıda, Maçkolik, Desa Deri, Adel Kalemcilik ve Ziraat GYO, temettü ödeyecek şirketler arasında yer alıyor.
TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi geçen hafta yeniden 11.252 direncini aşarken, yeni hafta da olumlu beklentilerle başlıyor. Endeks için 10.900-11.250 bandının önemli bir destek bölgesi olduğu vurgulanırken; bu bölge üzerinde kalıcılık halinde borsanın yeniden 11.605 zirvesine doğru hareketlenebileceği ifade ediliyor.
BU HAFTA 7 HİSSE TEMETTÜ VERECEK
Öte yandan bu hafta borsada 7 hisse temettü ödemesi yapacak. Bu hisseler ve temettü tarihleri şöyle:
22 EYLÜL 2025
Ayen Enerji (AYEN)
-Hisse Başına Net: 0,21 TL
-Temettü verimliliği: %0,70
Escar Filo Kiralama (ESCAR)
-Hisse Başına Net: 0,10 TL
-Temettü verimliliği: %0,54
Altınkılıç Gıda (ALKLC)
-Hisse Başına Net: 0,01 TL
-Temettü verimliliği: %0,01
24 EYLÜL 2025
Maçkolik (MACKO)
-Hisse Başına Net: 0,47 TL
-Temettü verimliliği: %1,13
25 EYLÜL 2025
Desa Deri (DESA)
-Hisse Başına Net: 0,06 TL
-Temettü verimliliği: %0,40
26 EYLÜL 2025
Adel Kalemcilik (ADEL)
-Hisse Başına Net: 0,49 TL
-Temettü verimliliği: %1,43
Ziraat GYO (ZRGYO)
-Hisse Başına Net: 0,06 TL
-Temettü verimliliği: %0,27