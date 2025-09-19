Altın, gümüş, dolar, borsa, bitcoin... İslam Memiş'ten dikkat çeken yatırım tavsiyesi

ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimine gitmesinin ardından piyasalarda büyük hareketlilik yaşandı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş de Youtube kanalından kararı değerlendirdi ve yatırımcılara tüyolar verdi.

Geçmişteki açıklamalarını hatırlatan Memiş, Fed sonrası piyasanın ters köşe olacağı öngörüsüne vurgu yaparak, "Bugüne kadar dediğim gibi, 2025 ve 2026 yıllarında yatırımcılar değil, sistem kazanacak" ifadelerini kullandı. Ayrıca yatırımcılara, "Birikimlerinizi mutlaka çeşitlendirin" uyarısında bulundu.

"BEKLEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Memiş'in altın ve gümüş tahminleri şöyle:

"Altın ve gümüş fiyatlarında gerileme yaşandı. Biz yine kenarda beklemeye devam ediyoruz. Yani ilave yapmak için bekliyoruz. 10.650 10.350, 10.650 puan seviyesinden, %50 10.350 puan seviyesinden %25 alımlarımızı yapmıştık. Şimdi tekrar %25 için kenarda sessizce beklemeye devam ediyoruz.

Yine ben 10.950 puan seviyesini destek seviyesi olarak takip etmeye devam edeceğim.

İlk kez borsaya girecek olan arkadaşlar heyecanlı olmasın uyarım vardı, bu uyarım devam ediyor.

Euro dolar paritesi dün bir 1870 seviyesine kadar yükselmişti. Rekor bir seviyeydi. Orada yine uyarı yaptım. Euro dolar paritesi yüksek. Alım için tekrar bir 1580 seviyesini beklememiz gerekiyor söylemim vardı. Bu söylemim ve bu düşüncem halen geçerliliğini koruyor.

ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Ons altın uluslararası piyasalarda şu anda 3.640 dolar seviyesinde dün 3.707 dolar seviyesine kadar yükseldiğini gördük. Yani burada 67 dolarlık bir gerileme var bugün ama yine de yüksek. Yine işte 3.550, 3.520, 3.500 dolar seviyesi ile alakalı öngörüm geçerliliğini koruyor.

Ons altın tarafında sağlam teknik olarak bir düzeltme yapması gerekiyor. Bir düzeltmenin olması gerekiyor ki buradan tekrar yeni bir pozisyon alalım. Şu anda mesafemizi koruyup altını kenarda izliyoruz.

Gram altında şu anda 4.976 seviyesinde. Burada yaklaşık 5.560 lira gibi bir gram altın tarafında geri çekilme gördük. Yüksek yine.

Gram altın TL fiyatı yine ons altınla birlikte 4.900 ve aşağısındaki rakamlara sarkmasını bekliyorum. Altın yüksek beklemeyi tercih ediyorum.

GÜMÜŞTE SON DURUM

Yine gümüşün ons fiyatında 40 dolar seviyesine kadar bir gerilemenin olacağını ifade ettim. 43 dolar seviyesine kadar yükselmişti ama Ama bekleyin tekrar bir 40 dolar denemesi yapabilir uyarım vardı. 41.69 seviyesinde şu an. Bu yeterli değil. Gümüş de altın gibi yüksek.

Dolardan kur destek almaya devam ediyor. Malum 57 lira seviyesi üzerine görmüştü gümüş fiyatı. Şu anda 55 TL 33 kuruş seviyesinde. Burada 54 lira destek seviyesini takip edeceğim. Burada yine 1 liralık bir düşüş alanı var aşağıda. Alım için acele etmiyorum, bekliyorum.

Bitcoin pozitif seyir devam ediyor. 117.786 dolar seviyesinde %1.82 yani neredeyse %2 civarında bir değer artışı var Bitcoin tarafında. Burada 120.000 dolar ve üzerindeki rakam beklemeye devam ediyoruz. Malum bizim aldığımız seviye 107- 108 bin dolar aralığıydı.

127.500 dolar seviyesine kadar bekleyin uyarım vardı. Şimdi planımızı sadık bir şekilde beklemeye devam ediyoruz ve yine son 9 aydır altcoinler tarafında Eylül ayı itibariyle bir boğa piyasası başlar öngörümü 9 aydır bütün videolarımda sık sık söylüyorum. Eylül ayı geldi ve yükseliş trendi olduğunu görüyoruz.

"GARANTİ İÇİN EN MANTIKLI ENSTRÜMAN DOLAR"

İç ve dış gerilimine dikkat çeken Memiş açıklamasının devamında şöyle konuştu:

Riskli varlıklara da gerilim sinyali veriyor. O yüzden riskli varlıklar değerli metaller veya güvenli limanlardan biraz daha pozitif bir şekilde kendini ayrıştırabilir.

O yüzden yine bugünlerde ons altında bir, ons gümüşten 2, euro dolar paritesinden 3. Bu üçünden şu anda uzak duruyoruz ve uzak durmaya devam ediyoruz. Kendimi garantide hissetmek için en mantıklı enstrüman şu an için dolar. Dolar açıkta kalmamak için en güzel enstrüman bir araç, bir yatırım aracı bunu da parit yapmak için kullanacağız. Euro almak için, ons altın almak için, ons gümüş almak için bunu kullanacağız.

Ortadoğu'daki tartışmalar, gerilimler, açıklamalar borsa tarafını biraz daha negatif yönde etkileyebilir. O yüzden 11.000 puan seviyesinin altına sarkmalarda önce 10.950 puan, devamında10.800 puan gibi rakamlar var aşağıda."