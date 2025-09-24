Bitcoin'de 840 milyon dolarlık gizemli transfer! Yükselişe mi işaret ediyor?

Bitcoin ekosistemi, son bir saat içinde binlerce BTC içeren dev transferlere sahne oldu.

Ancak Whale Alert tarafından tespit edilen en dikkat çekici işlem, büyük bir alımı işaret ediyor gibi görünüyor. Whale Alert verilerine göre, 7.441 BTC (840 milyon doların üzerinde) kısa süre önce ABD merkezli önde gelen kripto borsası Coinbase’ten tek bir transferle çekildi.

GİZEMLİ TRANSFER BEKLENTİLERİ ARTIRDI

Piyasanın olumsuz fiyat eğilimleri ve yoğun satış baskısı altında olduğu bir dönemde gerçekleşen bu dev Bitcoin alımı, yatırımcıların ve analistlerin ilgisini çekti. Kripto topluluğu bu hamle karşısında heyecan duyarken, transferin tam niteliği açıklanmadı.

Ancak büyük borsalardan yapılan bu ölçekteki çekimler, genellikle güçlü balina birikimi olarak yorumlanıyor.

U Today'dan edinilen bilgilere göre, Bazı yorumcular bunun tezgâh üstü (OTC) bir anlaşma olabileceğini ve Bitcoin fiyatını doğrudan etkilemeyebileceğini öne sürdü. Yine de işlemin büyüklüğü, önemli bir gelişmenin habercisi olabileceği yönünde beklentileri artırdı.

Bitcoin fiyatı toparlanma yolunda mı? Son saatlerdeki fiyat hareketleri yatırımcılara umut verdi ve BTC yeniden 113 bin doların üzerine çıktı.

Gün içi en düşük 111 bin 591 doları gören Bitcoin, ardından toparlanarak yüzde 0,16’lık günlük kazançla 112 bin 913 dolardan işlem gördü.

BALİNA ÇEKİMİ YÜKSELİŞE İŞARET EDİYOR

Her ne kadar Salı günkü fiyat hareketi karışık seyretse de, Coinbase’ten gerçekleşen büyük balina çekimi, yatırımcı duyarlılığında yükseliş eğilimine işaret ediyor.

Bu durum, BTC’nin daha büyük bir hareket için hazırlanıyor olabileceğini gösteriyor. Ancak sürdürülebilir bir yükseliş ve olası bir büyük kırılma için ek balina aktivitelerinin gerekli olabileceği belirtiliyor.