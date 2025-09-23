Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Borsa İstanbul'da sert düşüş! Günün en çok kaybedeni belli oldu

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Günün en çok kaybedeni belli oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Borsa İstanbul&#039;da sert düşüş! Günün en çok kaybedeni belli oldu
Borsa İstanbul, BIST 100 Endeksi, Düşüş, Finansal, Haber
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,19 değer kaybederek 11.331,75 puandan tamamladı. Endeks, önceki kapanışa göre 136,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 154,2 milyar lira oldu.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 136,33 puan azalırken, toplam işlem hacmi 154,2 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,22, holding endeksi yüzde 1,26 değer kaybetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla yükselen yüzde 3,33 ile metal ana sanayi, en çok değer kaybeden yüzde 4,38 ile finansal kiralama faktoring oldu.

Borsa İstanbul'da sert düşüş! Günün en çok kaybedeni belli oldu - 1. Resim

ANALİSTLERDEN UYARI: BIST 100'DE 11.100 DESTEK, 11.600 DİRENÇ SEVİYESİNDE

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar yatırımcıların odağında kalmaya devam ederken, BIST 100 endeksi genele yayılan satışların etkisiyle günü satıcılı bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Finansal Hizmetler Güven Endeksi, eylülde geçen aya göre 12,3 puan artarak 177,1 seviyesine çıkarken, finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı, temmuzda 3 milyar 779 milyon dolar azalarak 182 milyar 629 milyon dolara indi.

Analistler, yarın yurt içinde reel kesim güven endeksi ile imalat sanayi kapasite kullanım oranının, yurt dışında ise Japonya’da sanayi ve hizmet Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ile makine siparişlerinin, Almanya’da Ifo iş dünyası güven endeksinin, ABD’de ise haftalık mortgage başvuruları, yeni konut satışları ve inşaat izinleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.100 seviyelerinin destek, 11.500 ve 11.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Berhan Şimşek'ten CHP yönetimine zehir zemberek sözler: Parti holding oldu, sahibi Silivri'de
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Fed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' açıklaması: İş piyasasında zorlu bir dönem olabilir - EkonomiFed Başkanı Powell'dan 'faiz indirimi' sözleriGram altın 5 bin lirayı geçti! “Bekleyin” diyen İslam Memiş tarih verdi - Ekonomi“Bekleyin” diyen İslam Memiş tarih verdiABD'nin tarife tehdidine rağmen Rusya’dan 33 milyar doların üzerinde petrol satın aldılar - EkonomiABD'nin tarife tehdidine rağmen Rusya’dan 33 milyar doların üzerinde petrol satın aldılarFiyatıyla “fakirin eti” oldu, talep rekora koşuyor! Kilosu 100 TL’ye düştü - EkonomiFiyatıyla “fakirin eti” oldu, talep rekora koşuyorAltının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldi - EkonomiAltının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldiABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 42,9 azaldı - EkonomiABD'nin cari açığı yüzde 42,9 azaldı
Sonraki Haber Yükleniyor...