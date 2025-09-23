Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Altının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldi

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldi

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda 5 milyon 173 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 4 milyon 955 bin lira, en yüksek 5 milyon 177 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 5 milyon 173 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 58 bin liradan tamamlamıştı.

İŞLEM MİKTARI 1.774 KİLOGRAM OLDU

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 9 milyar 20 milyon 335 bin 608,91 lira, işlem miktarı ise 1.774,18 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 9 milyar 42 milyon 913 bin 745,34 lira olarak gerçekleşti.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 173 bin liraya yükseldi - 1. Resim

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR 

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Ahlatcı Döviz ve Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler ile Kuveyt Türk Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
 Önceki Kapanış

5.058.000,00

3.803,00
 En Düşük4.955.000,003.835,00
 En Yüksek5.177.000,003.880,90
 Kapanış5.173.000,003.375,00
 Ağırlıklı Ortalama5.059.438,003.861,44
 Toplam İşlem Hacmi (TL)9.020.335.608,91 
 Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.774,18 
 Toplam İşlem Adedi67 
