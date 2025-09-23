Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Memurların maaş promosyonlarıyla ilgili çarpıcı gelişme! Rekabet Kurumu'na başvurdular

Memurların maaş promosyonlarıyla ilgili çarpıcı gelişme! Rekabet Kurumu'na başvurdular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Memurların maaş promosyonlarıyla ilgili çarpıcı gelişme! Rekabet Kurumu&#039;na başvurdular
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Devlet Memurları Konfederasyonu, memurların maaş promosyon ihaleleriyle ilgili Rekabet Kurumu'na başvurdu. İhalelere sadece 1 bankanın katıldığı ve diğer bankalardan teklif alınmadığı belirtilerek, kamu bankalarının rekabeti ihlal ettiği iddia edildi. 

Devlet Memurları Konfederasyonu tarafından banka maaş promosyon ihalelerine ilişkin yapılan açıklamada, birçok bankanın içerisinden yalnızca birinin ihaleye katılmak üzere teklif verdiği, protokolü devam eden kurumlara diğer bankalar tarafından protokol süresince teklif verilmediği, bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde maaş promosyon ihalesinde danışıklı hareket edildiği iddia edildi.

REKABET ORTAMI SAĞLANAMIYOR İDDİASI 

Bu durumun sonucunda rekabet ortamının sağlanamadığı, rekabetin ortadan kalkması sonucunun meydana geldiği, devlet memurlarının sağlanacak faydadan adil bir pay almasının engellendiği ve personel aleyhine telafisi imkansız zararların oluşacağı ifade edildi.

Memurların maaş promosyonlarıyla ilgili çarpıcı gelişme! Rekabet Kurumu'na başvurdular - 1. Resim

"REKABET KURUMUNA BAŞVURU YAPILMIŞTIR"

Açıklamada, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4’üncü maddesi ile; amacı veya etkisi rekabeti engelleme, sınırlama veya bozma olan teşebbüsler arası anlaşmalara, uyumlu eylemlere ve teşebbüs birliklerinin kararlarına karşı genel bir yasaklama getirildiği hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerine katılan, kamu bankalarının rekabeti bozucu nitelikte anlaşma yapıp yapmadıkları, bir anlaşma ve/veya uyumlu eylem çerçevesinde maaş promosyon ihalelerinde danışıklı hareket edip etmedikleri, ihale kapsamında davet edilip de teklif vermeyen banka şube sayısının fazla olması gibi nedenlerden rekabet ortamının yeterince sağlanamadığı hususlarının araştırılması maksadıyla soruşturma açılması, ilgili bankaların rekabetin korunmasını ihlal edip etmediklerinin tespit edilmesi ve tespit neticesinde ilgililer hakkında gerekli cezai yaptırımların uygulanması hususunda Rekabet Kurumuna yazılı başvuru yapılmıştır."

Memurların maaş promosyonlarıyla ilgili çarpıcı gelişme! Rekabet Kurumu'na başvurdular - 2. Resim

Açıklamada, amacın, kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen maaş promosyon ihalelerine katılan kamu bankalarının gerekli duyarlılığın gösterilerek ihalelerde piyasa rayiçlerine uygun bir teklif verilmesinin sağlanması olduğu aktarıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İki çocuğunu öldürüp yıllarca bavulda saklamıştı! Mahkeme kararı belli olduEdirne 'susuz' kaldı, siyasiler alevlendi! Herkes birbirini suçladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladı - EkonomiTescilli üründe tarihi rekolte! 1,5 milyon çelik toprakla buluştu, verim patladıKişi başı servetle dünyada en zengin 20 ülke belli oldu: İşte refah seviyesi en yüksek ülkeler - EkonomiKişi başı servetle en zengin 20 ülke belli olduTOKİ 32 ilde 281 arsayı satışa çıkardı! Peşin ödeyene indirim var - EkonomiTOKİ 32 ilde 281 arsayı satışa çıkardı!Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı - EkonomiFinansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttıSatışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor! Bakanlık 3 ürünü daha ifşa etti - EkonomiSatışı yasaklandı, raflardan toplatılıyor!500 bin ve 1 milyon TL’nin güncel getirisi! Mevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş - EkonomiMevduat faizlerinde dikkat çeken yükseliş
Sonraki Haber Yükleniyor...